Coopération Burkina Faso – Inde : Vers un renforcement des partenariats stratégiques

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, le mercredi 31 décembre 2025, l’Ambassadeur de la République de l’Inde au Burkina Faso, Om Prakash Meena. Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de consolidation des relations bilatérales entre les deux États.

Les échanges ont porté essentiellement sur l’approfondissement de la coopération entre le Burkina Faso et l’Inde, dans un contexte marqué par une relance progressive des relations diplomatiques.

À cet effet, le diplomate indien s’est félicité de la qualité des rapports entre Ouagadougou et New Delhi, soulignant que la récente visite en Inde du Président de l’Assemblée législative de Transition, le Dr Ousmane Bougouma, a donné une nouvelle impulsion à cette coopération.

Om Prakash Meena a réaffirmé la disponibilité de son pays à investir au Burkina Faso dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment les mines, l’agriculture, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, l’énergie et l’habitat, avec un accent particulier sur la construction de logements sociaux. Il a également relevé l’intérêt croissant des hommes d’affaires indiens pour les opportunités offertes par l’économie burkinabè.

De son côté, le chef de la diplomatie burkinabè a salué cette volonté affichée par la partie indienne et apprécié la solidité des relations entre les deux pays. Karamoko Jean Marie Traoré a par ailleurs insisté sur l’importance de relancer les cadres de concertation bilatérale, notamment à travers la tenue régulière des commissions mixtes de coopération, afin de renforcer le dialogue et d’optimiser les actions conjointes.

Le ministre a réaffirmé la détermination du Burkina Faso à œuvrer au renforcement de la synergie et au développement de mécanismes de coopération plus dynamiques avec la République de l’Inde, dans une perspective de partenariat gagnant-gagnant.

Source : DCRP/MAECR-BE

