Diplomatie : En 2025, l’AES réaffirme sa volonté de décider par elle-même

Partage

En 2025, le Burkina Faso a poursuivi sa dynamique d’affirmation de sa souveraineté à travers des actions et décisions souvent inédites. Ces orientations ont été portées aussi bien par le gouvernement burkinabè que dans le cadre de la Confédération des États du Sahel (Confédération AES). Voici une rétrospective des faits marquants de cette année aux plans national et confédéral.

L’année 2025 a été marquée par d’importantes décisions prises par le gouvernement burkinabè et par les dirigeants des pays membres de la Confédération AES (le Burkina Faso, le Mali et le Niger), notamment dans le domaine politique et de la diplomatie.

Sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, et à travers la dynamique confédérale de l’AES, la volonté de décider par soi-même a été réaffirmée.

En effet, les pays membres de l’Alliance des États du Sahel ont célébré, en janvier 2025, le premier anniversaire de leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Le 1er avril 2025, le Capitaine Ibrahim Traoré a officiellement lancé la Révolution progressiste populaire (RPP), s’inscrivant dans la continuité de la Révolution Démocratique et Populaire (RDP) de feu Thomas Sankara, ancien Président du Faso.

En août 2025, le gouvernement burkinabè a déclaré persona non grata la Coordonnatrice résidente du système des Nations unies et Coordonnatrice humanitaire, Carol Flore-Smereczniak. Ce même mois, le Burkina Faso passe exclusivement au passeport AES et cinq mois plus tard, en décembre 2025, à la carte biométrique de l’AES.

À l’occasion du 2e sommet du Collège des chefs d’État de la Confédération AES, tenue à Bamako, en décembre 2025, plusieurs actes structurants ont été posés, notamment l’inauguration de la télévision AES, de la radio AES et de la Banque confédérale d’investissement et de développement (BCID-AES).

La clôture dudit sommet a été marquée par la désignation du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, comme Président en exercice de la Confédération AES pour un an. Avec cette désignation, une nouvelle ère s’annonce certainement pour la Confédération AES.

En attendant, « l’Albinos noir » et « l’hiver noir » continuent de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Puisse l’an 2026 apporter au Burkina Faso et aux autres pays de la Confédération AES plus de paix, de stabilité, d’unité, d’entente dans une dynamique de co-construction profitable à leurs peuples.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24