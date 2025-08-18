Burkina Faso : Le gouvernement rejette le rapport de l’ONU et déclare la Coordinatrice résidente persona non grata

publicite

Le gouvernement du Burkina Faso a exprimé son indignation face au rapport du Secrétaire général des Nations Unies présenté au Conseil de sécurité et intitulé « Les enfants et le conflit armé au Burkina Faso ». Selon l’Exécutif, ce document a été élaboré sans la participation ni la consultation des autorités nationales, ce qui remet en cause sa crédibilité.

Le communiqué officiel souligne que le rapport, coprésidé par la Coordinatrice résidente du Système des Nations Unies au Burkina Faso, Madame Carol Flore-Smereczniak, compile des informations « sans fondements » et cite indistinctement les forces nationales de défense et de sécurité ainsi que les groupes terroristes. Le gouvernement dénonce une série d’« affirmations non étayées », dépourvues d’enquêtes, de preuves judiciaires ou de décisions de justice.

Face à ce qu’il considère comme une atteinte à l’image du Burkina Faso et une tentative de légitimation de la violence terroriste, l’État burkinabè regrette que les agences onusiennes persistent dans l’utilisation de « terminologies équivoques » malgré une mise au point officielle faite en mars dernier.

En conséquence, le gouvernement a annoncé que Madame Carol Flore-Smereczniak est désormais déclarée persona non grata sur le territoire burkinabè, estimant qu’elle « n’est plus une interlocutrice crédible » dans le cadre de la coopération avec les Nations Unies.

Toutefois, l’Exécutif a tenu à réaffirmer son attachement aux idéaux de l’Organisation des Nations Unies et à saluer son rôle dans les domaines humanitaire et sécuritaire. Il a réitéré sa disponibilité à collaborer avec des représentants « véritablement engagés » dans un accompagnement sincère et constructif.