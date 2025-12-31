Burkina Faso : 2025, une année marquée par la reconquête territoriale nationale et sous-régionale

Partage

En 2025, le Burkina Faso a poursuivi sa dynamique de lutte contre le terrorisme et de reconquête de l’intégralité de son territoire. Ces orientations ont été portées aussi bien par le gouvernement burkinabè que dans le cadre de la Confédération des États du Sahel (Confédération AES). Voici une rétrospective des faits marquants de cette année aux plans national et confédéral sur le volet de la Défense.

L’année 2025 a été marquée par d’importantes décisions prises par le gouvernement burkinabè et par les dirigeants des pays membres de la Confédération AES (le Burkina Faso, le Mali et le Niger), notamment dans le domaine de la Défense.

Sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, et à travers la dynamique confédérale de l’AES, la volonté des États sahéliens de vivre dans la quiétude et de décider par eux-mêmes a été réaffirmée.

Cette volonté s’est traduite concrètement sur le terrain par la création de trois Bataillons d’intervention rapide (BIR), les 26e, 27e et 28e, ainsi que par la remise d’un important lot de matériel militaire au ministère de la Défense et des Anciens combattants au profit des Forces de défense et de sécurité (FDS). Cette dynamique de maillage du territoire a contribué à la montée en puissance des forces engagées sur les théâtres d’opérations.

Au 30 juin 2025, lors de l’évaluation des objectifs du département de la Défense, le Général de brigade Célestin Simporé, chef dudit département, indiquait un taux de reconquête du territoire national de 72,70 %.

L’offensive contre la menace terroriste s’est poursuivie jusqu’à la fin de l’année 2025, avec des opérations conjointes menées par les armées des pays membres de la Confédération AES. Point d’orgue de cette coopération sécuritaire, l’opérationnalisation officielle, en fin d’année, de la force unifiée de l’AES, forte de 5 000 soldats.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24