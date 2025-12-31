Faso Mêbo Bobo-Dioulasso : L’ARCEP offre 200 tonnes de granite pour l’embellissement de la ville

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a procédé, ce mardi 30 décembre 2025, à la remise officielle de 200 tonnes de granite aux responsables de l’initiative présidentielle Faso Mêbo à Bobo-Dioulasso. Ce don, estimé à environ trois millions de francs CFA, vise à soutenir les travaux d’embellissement et d’aménagement urbain engagés dans la capitale économique du Burkina Faso.

S’exprimant au nom des responsables de l’ARCEP, Soumana Sanou a rappelé que cette contribution s’inscrit dans la dynamique impulsée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui a appelé l’ensemble des Burkinabè et des institutions à s’impliquer activement dans la construction du pays.

« L’ARCEP ne pouvait pas rester en marge de cet appel. Après une première contribution sur le site de Faso Mêbo à Ouagadougou, il nous a paru naturel d’accompagner également l’initiative à Bobo-Dioulasso, où l’ARCEP est fortement implantée », a-t-il déclaré.

Un soutien adapté aux besoins du terrain

Le choix du granite n’est pas fortuit. Selon le représentant de l’ARCEP, ce matériau correspondait à un besoin exprimé par les responsables de Faso Mêbo Bobo-Dioulasso, notamment pour les travaux de pavage et d’aménagement des voies.

« Nous avons donc décidé de faire don de 200 tonnes de granite afin de contribuer efficacement à l’embellissement de la ville », a précisé Soumana Sanou.

Une initiative saluée pour son impact visible

Le représentant de l’ARCEP n’a pas caché sa satisfaction face à l’avancement des travaux. Il a salué l’engagement des acteurs impliqués ainsi que l’adhésion massive de la population.

« Nous avons été marqués par l’engouement populaire autour de cette initiative. Les voies déjà pavées et la construction de toilettes publiques témoignent de l’impact réel de Faso Mêbo sur le cadre de vie des populations », a-t-il souligné.

Pour lui, à travers ce geste, l’ARCEP réaffirme son engagement citoyen et son soutien aux actions de développement. Il a invité les autres structures à emboîter le pas pour faire de Bobo-Dioulasso une ville encore plus attractive et moderne.