CAN Maroc 2025 : Les Étalons qualifiés pour les huitièmes avant même leur dernier match grâce à la règle des 4 meilleurs troisièmes

Avant même de disputer leur dernière journée de la phase de poules de la CAN Maroc 2025, les Étalons du Burkina Faso ont obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale. Cette qualification anticipée a été confirmée ce lundi 29 décembre 2025, à l’issue des rencontres des groupes A et B, grâce à la règle des quatre meilleurs troisièmes.

Pourquoi ce scénario ?

Grâce à leur victoire acquise in extremis en entrée de lice face au Nzalang Nacional de Guinée équatoriale, les poulains de Brama Traoré ont empoché 3 points précieux. Malgré une défaite face aux Fennecs d’Algérie, les Étalons occupent actuellement la deuxième place de leur groupe.

Le dénouement s’est précisé grâce aux résultats des autres poules. Dans le groupe B, l’Angola, qui ne comptait qu’un point, devait impérativement s’imposer. Tenu en échec par les Pharaons d’Égypte (match nul), l’Angola termine avec seulement 2 points, occupant ainsi la troisième place de son groupe.

Dans le groupe A, le Maroc a douché les ambitions de la Zambie avec une victoire écrasante (3-0). La Zambie, qui abordait cette journée avec 2 points, n’a pas pu améliorer son total. Dans l’autre match de ce groupe, le Mali et les Comores se sont neutralisés, laissant également les Comores à la troisième place avec 2 points.

Le règlement de la compétition prévoit que les quatre meilleurs troisièmes (sur six groupes) sont repêchés pour les huitièmes de finale.

Avec 3 points déjà au compteur, le Burkina Faso est désormais mathématiquement assuré de figurer parmi ces quatre meilleurs troisièmes, puisque deux groupes ont déjà des troisièmes qui ne totalisent que 2 points.

En attendant leur troisième match, le défi pour Brama Traoré et ses hommes reste de taille. Il s’agit de tenter d’aller chercher la première place du groupe pour s’offrir un tableau plus favorable lors de la phase à élimination directe. L’Algérie compte 6 point+4 tandis que les Étalons ont 3 points +0.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24