CAN 2025 : Le Maroc et le Mali en huitièmes de finale

Partage

Le Maroc et le Mali ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2025 ce lundi lors des derniers matchs de groupe de la CAN Maroc 2025.

Après un début mitigé contre les Comores (2-0) et le Mali (1-1), le Maroc s’impose 3-0 face à la Zambie. El Kaabi (9e) ouvre le score (1-0) d’une tête plongeante sur un centre d’Ounahi.

A la 27ᵉ minute, Diaz double la mise (2-0) après un centre en retrait d’Abde Ezzalzouli. El Kaabi marque (53ᵉ) minute avec un superbe retourné acrobatique (3-0). Cette victoire assure la première place du groupe au Maroc et confirme son statut de favori.

Le Mali se qualifie malgré le nul

Le Mali devait battre les Comores pour se qualifier, mais le match se termine sur un 0-0. Grâce à la victoire du Maroc, les Aigles conservent la deuxième place du groupe A et se qualifient pour les huitièmes de finale.