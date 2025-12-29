Rayonnement extérieur du Burkina Faso : Des acteurs de la diplomatie nationale honorés

Partage

Des hommes et femmes ayant contribué au rayonnement de la politique extérieure du Burkina Faso hors de ses frontières ont été décorés, ce lundi 29 décembre 2025 à Ouagadougou, dans plusieurs ordres nationaux.

Dans le cadre de la célébration du 11 décembre 2025, 87 agents et partenaires du ministère en charge des Affaires étrangères ont été honorés pour leur engagement constant et leur abnégation au service de la Nation.

Les récipiendaires ont été élevés dans l’ordre de l’Étalon, dans l’ordre du Mérite et dans l’ordre du Mérite de l’administration et du travail, avec les agrafes Diplomatie et Amitié et Coopération.

Selon le patron de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean-Marie Traoré, la cérémonie de décoration constitue un moment privilégié de valorisation du capital humain de la diplomatie burkinabè et, plus largement, de l’ensemble des corps de métiers qui concourent à la réalisation des missions à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

“La Nation burkinabè vous exprime aujourd’hui sa profonde gratitude. Elle reconnait votre engagement constant, votre patriotisme exemplaire, votre professionnalisme éprouvé et les sacrifices consentis durant de longues années au service de l’intérêt général. Vous avez servi votre pays avec courage, résilience et abnégation, parfois au prix de renoncements personnels et familiaux importants”, a-t-il déclaré.

Le diplomate burkinabè a rappelé que le Burkina Faso est aujourd’hui engagé dans une dynamique de reconquête de sa souveraineté, de consolidation de sa sécurité et de promotion d’un développement endogène fondé sur la valorisation de ses ressources propres et de son génie national.

“Cette dynamique s’inscrit dans une vision claire : celle d’une intégration sahélienne assumée, solidaire et souveraine, au service des peuples de notre espace commun. Dans ce contexte exigeant, le capital humain constitue notre richesse stratégique majeure”, a mentionné le ministre des Affaires étrangères.

Jean-Marie Traoré a également souligné qu’il appartient aux diplomates et aux acteurs de l’action extérieure de l’État d’assumer pleinement leur responsabilité dans la défense des intérêts du Burkina Faso et de l’AES, et d’œuvrer sans relâche à leur rayonnement sur la scène internationale.

“Cela exige de nous rigueur, loyauté, créativité, sens de l’anticipation et fidélité aux idéaux de la Révolution progressiste populaire et souverainiste portée par notre peuple. Je prends ici l’engagement de m’y atteler avec détermination, et j’invite chacune et chacun d’entre vous à faire de même, à son niveau et dans le cadre de ses responsabilités”, a-t-il interpellé.

Fait chevalier de l’ordre du Mérite de l’administration et du travail avec agrafe Amitié et Coopération, Wendlassida Ouédraogo a dédié cette distinction à ses collègues ainsi qu’à sa famille. Il a, par ailleurs, remercié la Nation pour cette reconnaissance envers sa modeste personne.

