Agriculture et élevage : 127 agents du ministère distingués pour leur engagement au service de la Nation

La Nation continue d’exprimer sa reconnaissance à l’endroit de ses filles et fils. Ce jeudi 18 décembre 2025, 127 agents du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et des Ressources halieutiques ont été décorés dans les ordres nationaux burkinabè ainsi que dans des ordres spécifiques, avec agrafes Agriculture et Élevage, en reconnaissance de leur engagement et des services rendus à la Nation.

Ces 127 agents ont ainsi vu leurs efforts et leur dévouement au service du monde rural honorés à travers plusieurs distinctions nationales et spécifiques, traduisant la reconnaissance de l’État pour leur contribution au développement agricole et pastoral du pays.

Au nom des récipiendaires, Steve Gustave Sanou a souligné que cette distinction constitue une lourde responsabilité, venant couronner un parcours professionnel entièrement consacré à l’agriculture, à l’élevage et au développement du monde rural.

« Pour nous, cette décoration n’est pas seulement un honneur personnel. Elle reconnaît des années de travail, de terrain, de patience, d’engagement et de foi dans le rôle stratégique de l’agriculture pour le développement de notre pays », a-t-il dit.

Il a indiqué que les récipiendaires reçoivent ces distinctions avec humilité et gratitude. « Cette cérémonie est également une occasion privilégié de jeter un regard lucide et objectif sur le terrain parcouru. De ce point de vue, nous tenons à saluer le succès éloquent enregistré par notre département dans le déroulement de la campagne agricole 2025-2026 », a-t-il ajouté.

Prenant la parole, le ministre délégué en charge de l’Élevage et des Ressources halieutiques, Amadou Dicko, a confié que cette cérémonie de distinction intervient à un moment opportun, au lendemain de la présentation en Conseil des ministres des résultats engrangés par le département de l’agriculture au cours de la campagne agricole 2025-2026, marquée par une couverture historique des besoins céréaliers estimée à 126,4 %.

« Ce matin, c’était l’occasion pour nous de féliciter ces agents qui se sont particulièrement distingués en cette année 2025, reconnaître leur mérite et également les encourager à poursuivre dans cette dynamique afin que nous puissions sauvegarder de cet acquis qui a été engrangé », a-t-il déclaré.

Tout en saluant ces résultats qualifiés d’historiques dans le domaine des produits céréaliers, le ministre Amadou Dicko a précisé que des efforts sont en cours pour améliorer les performances dans d’autres spéculations, afin d’atteindre des niveaux de couverture des besoins similaires à ceux enregistrés pour les céréales.

Willy SAGBE

Burkina 24