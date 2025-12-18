Offensive agropastorale : Le PAM offre des équipements au ministère de l’agriculture

Partage

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a procédé, ce jeudi 18 décembre 2025, à la remise d’un important lot d’équipements agricoles au ministère en charge de l’Agriculture. Ce don est composé notamment de 25 motoculteurs, 15 tracteurs et 8 motos.

Selon le ministre d’État en charge de l’Agriculture, le Commandant Ismaël Sombié, ces équipements visent à renforcer les capacités opérationnelles de son département et à soutenir efficacement la campagne agricole de saison sèche en cours sur l’ensemble du territoire national.

«C’est avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons aujourd’hui ce don qui est fait par le programme alimentaire mondial. Nous sommes d’autant plus satisfait, du fait que ce don s’inscrit en droite ligne de la vision que nous voulons implémenter c’est-à-dire celle d’avoir des Burkinabè qui soient productifs plutôt que consommateurs», a-t-il relevé.

Le Commandant Ismaël Sombié a souligné que ce don intervient à un moment opportun, dans le cadre de la Semaine agropastorale et halieutique, et au lendemain de la présentation des résultats de la campagne agricole 2025-2026.

«Nous sommes en plein dans la campagne de saison sèche, les activités se mènent actuellement. Ces équipements vont nous permettre non seulement renforcer toute suite ce qui est fait sur le terrain en termes d’appuie aux producteurs mais également en termes de soutien aux aménagements de différents périmètres et de différentes superficies dédiés à l’exploitation par les producteurs», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Sory Ibrahim Ouane, représentant du PAM au Burkina Faso, a indiqué qu’une feuille de route a été signée avec le ministère de l’Agriculture et des Ressources animales. «Et dans le cadre de cette feuille de route, il y a eu beaucoup d’activités y compris l’aménagement des bas-fonds, des périmètres irrigués et aussi la remise des semences», a-t-il notifié.

Il a précisé que cette même feuille de route prévoyait également la remise de matériels agricoles, dont la cérémonie officielle s’est tenue ce jour. «Ces équipements vont appuyer essentiellement, l’offensive agropastorale et halieutique. Et ça tombe bien, je disais au ministre d’État, ça coïncide avec la semaine de l’offensive agropastorale», a-t-il dit.

Le représentant du PAM a, par ailleurs, réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner le gouvernement burkinabè dans ses efforts en faveur de l’autosuffisance alimentaire, en vue d’améliorer la résilience des populations vivant dans des conditions difficiles.

Le ministre d’État chargé de l’Agriculture a salué l’excellence de la collaboration entre son département et le PAM, qui ne cesse d’apporter un appui constant au secteur agricole national.

