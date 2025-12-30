Kung Fu Wushu : La relève en démonstration au championnat des petites catégories de la Ligue du Kadiogo

Partage

Le championnat des petites catégories de Kung Fu Wushu de la Ligue du Kadiogo s’est tenu le 21 décembre 2025 sur le terrain de volley-ball de l’ISSDH (ex-INJEPS). Ces championnats nationaux ont permis la détection de jeunes talents.

En technique, la catégorie cadet garçon a été marquée par la prestation de Diabaté Oussignè Aly Ivan Jovite Darwin, sociétaire de l’Association Les Dragons Stratèges de Kung-Fu Wushu.

Précis dans l’exécution, rigoureux dans les enchaînements et dans l’intensité, il s’est imposé comme le meilleur de sa catégorie. Une performance qui lui a également valu le titre de meilleur athlète en technique du championnat.

Du côté des combats, la catégorie minime garçon a tenu toutes ses promesses. Sawadogo Arnauld, représentant de l’Association Grue Blanche Volcan Deshaolin, a survolé la compétition. Sa victoire finale lui permet de décrocher aussi le titre de meilleur athlète en combat grâce à son parcours sans faute.

Bougma Gladys au dessus du lot

Chez les cadettes filles, Bougma Gladys s’est aussi distinguée. La combattante de la Grue Blanche Volcan Deshaolin a dominé sa catégorie pour s’offrir la première place.

Au-delà de ces performances phares, le championnat de la Ligue du centre a permis de révéler des talents. En technique, les catégories minimes et cadettes, filles comme garçons, ont offert des prestations encourageantes, notamment avec les succès de Ouédraogo Hanifatou Saniyya chez les minimes filles et de Sourabié Tiemassé Marianne Espérance chez les cadettes filles.

En combat, plusieurs clubs athlètes se sont distingués par leur engagement et leur régularité, notamment le Tigre de Shaolin, le Cercle Shaolin Kempo-UO et Kung-Fu Lama.

Les Dragons stratèges, meilleurs club du championnat

Au classement général des clubs, l’Association Les Dragons Stratèges de Kung-Fu Wushu a terminé à la première place, devant l’Association Les Dragons Blancs de Kung-Fu Wushu et le Sagesse Kung-Fu Club. La présidente de la Ligue du Kadiogo Salimata Nikièma organise sa première compétition en tant que présidente. Elle estime avoir relever le défi.

« C’est une satisfaction pour nous d’avoir tenu ce pari. Tout s’est bien passé. Les défis étaient normes parce que c’est notre première édition et nous avons pu relever le pari. Dans cette compétition, nous avons fait en sorte de respecter les normes au niveau international pour les préparer », a précisé Salimata Nikièma.

Quant au niveau technique, il est jugé satisfaisant selon Issa Boussim, le directeur technique. « Le niveau était bien élevé. Ce qui prouve que les encadreurs et les athlètes travaillent bien. On a vu de très belles prestations au niveau des enfants. Le niveau est bon comparativement aux années précédentes que ce soit au niveau de la technique qu’au combat », assure-t-il.

La compétition est parrainée par Yasmina Sarr, femme leader de la société civile. La prise en compte des enfants a guidé son choix de parrainer la compétition. « Les enfants sont la relève de demain. Mettre les enfants à l’honneur, c’est préparer la relève et l’avenir de ce sport au Burkina Faso. Et aussi préparer ces enfants à aller au niveau international et pouvoir lever haut le drapeau du Burkina dans le concert des nations », apprécie-t-elle.

134 athlètes de12 clubs ont pris part à cette compétition. La Ligue du Kadiogo compte s’attaquer à d’autres activités comme celles réservées aux grands puis aux championnats nationaux.