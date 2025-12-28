Faso Mêbo : Près de 200 millions FCFA mobilisés à l’échelle nationale au 26 décembre 2025

Partage

L’initiative patriotique Faso Mêbo enregistre une mobilisation financière significative à travers l’ensemble des régions du Burkina Faso. À la date du 26 décembre 2025, le montant total des contributions collectées via les plateformes Faso Arzeka et la Banque des Dépôts du Trésor s’élève à 198 510 625 FCFA, selon les données du ministère de l’Économie et des Finances.

La région du Kadiogo s’impose comme le principal moteur de cette mobilisation nationale, avec une contribution de 43 587 036 FCFA, soit la part la plus importante du fonds global. Elle est suivie par les régions de Bankui (16 154 249 FCFA) et du Guiriko (13 097 820 FCFA), qui complètent le trio des régions les plus contributrices.

Le bilan met également en évidence une adhésion homogène dans une large partie du pays. Dix régions affichent des montants proches de la barre des 10 millions FCFA, traduisant une participation régulière et constante. Il s’agit notamment de Nando, Djoro, Goulmou, Tannounyan, Nakambé, Yaadga, Nazinon, Koulsé, Sirba et Tapoa, dont les contributions oscillent entre 10 et 11 millions FCFA.

En queue de peloton, les régions de l’Oubri (7 658 533 FCFA) et du Sourou (7 290 669 FCFA) affichent néanmoins une participation jugée honorable. En revanche, le Soum et le Liptako ferment la marche avec respectivement 2 403 933 FCFA et 2 054 559 FCFA.

Dans l’ensemble, ces chiffres traduisent la capacité de mobilisation nationale autour de Faso mêbo et illustrent l’appropriation progressive des mécanismes de collecte mis en place par l’État pour soutenir les initiatives de développement et de souveraineté.