Elections en Guinée : Plus de 6,7 millions d’électeurs appelés aux urnes pour une présidentielle décisive

La Guinée organise le dimanche 28 décembre 2025 une élection présidentielle cruciale, marquant la fin de quatre années de transition conduites par le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), à la suite du coup d’État du 5 septembre 2021 ayant renversé le président Alpha Condé.

Au total, 6 768 458 électeurs sont inscrits et appelés à voter dans 16 722 centres et 23 662 bureaux de vote répartis sur l’ensemble du territoire national. Les autorités ont annoncé un dispositif sécuritaire renforcé afin d’assurer le bon déroulement du scrutin. À l’issue de cette consultation, les Guinéens désigneront leur président pour un mandat de sept ans.

Neuf personnalités sont engagées dans la course à la magistrature suprême, représentant des profils politiques, technocratiques et entrepreneuriaux variés.

1-Makalé Camara (Front pour l’Alliance nationale), seule femme candidate, se présente pour la deuxième fois après un score de 0,73 % en 2020. Ancienne ministre des Affaires étrangères sous Alpha Condé, elle mise sur son expérience de l’État et sur la dynamique féminine.

2-Abdoulaye Yéro Baldé (Front démocratique de Guinée), ancien ministre de l’Enseignement supérieur, s’est illustré en 2020 par sa démission contre la modification constitutionnelle. Économiste de formation, il fait de l’éducation la priorité de son programme, avec la promesse d’en tripler le budget.

3-Mamadi Doumbouya, président de la transition, se présente comme candidat indépendant sous la bannière « Bâtir ensemble ». Selon son équipe de campagne, il ambitionne d’assurer la continuité des réformes engagées depuis 2021.

4-Elhadj Bouna Keita (Rassemblement pour une Guinée prospère), entrepreneur dans les secteurs minier, bancaire et immobilier, fonde son projet sur la prospérité économique, la cohésion sociale et la transformation industrielle.

5-Abdoulaye Kourouma (Rassemblement pour la renaissance et le développement), déjà candidat en 2020, place la justice au cœur de son programme.

6-Faya Lansana Millimouno (Bloc libéral), ancien enseignant-chercheur et cadre à la Banque mondiale, revient dans l’arène électorale dix ans après sa candidature de 2015, axant son projet sur le libéralisme politique et économique.

7-Mohamed Nabé (Alliance pour le renouveau et le progrès), financier de formation, fait de la réconciliation nationale le pilier central de son projet politique.

8-Mohamed Chérif Tounkara, candidat indépendant, opérateur économique spécialisé dans les pierres précieuses, met l’accent sur la jeunesse et l’amélioration du système éducatif.

9-Ibrahima Abé Sylla (Nouvelle génération pour la République), ingénieur et ancien ministre de l’Énergie, promet la poursuite des réformes engagées et annonce que la justice sera sa première priorité en cas de victoire.

À partir de ce dimanche 28 décembre 2025, la parole revient donc aux électeurs guinéens, dont le choix déterminera non seulement le prochain chef de l’État, mais aussi l’orientation politique du pays pour les sept années à venir.

Source : Guinee 360