CAN 2025 : Victoire historique du Mozambique face au Gabon (3-2)

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 7 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
L'équipe du Mozambique remporte sa première victoire dans une CAN.
Partage

En ouverture de la deuxième journée du groupe F de la CAN 2025, le Gabon et le Mozambique, tous deux battus lors du premier match, se livraient un duel pour rester en course. Ce sont finalement les Mambas qui s’imposent (3-2) face à des Panthères en grande difficulté. Le Mozambique signe la première victoire de son histoire en Coupe d’Afrique des nations.

Dominateur, le Mozambique ouvre le score à la 37e minute sur un corner de Catamo repris de la tête par Bangal. Cinq minutes plus tard, Catamo double la mise sur penalty (42e, 2-0). Le Gabon réduit l’écart juste avant la pause grâce à Aubameyang, opportuniste après un ballon relâché par le gardien (45e+4, 2-1).

Au retour des vestiaires, les Mambas reprennent le large. Calila (51e) conclu de la tête un centre parfait de Witi (3-1). Le Gabon entretient le suspense à la 76e minute avec Moucketou-Moussounda, à la suite d’un cafouillage (3-2).

Solide jusqu’au bout malgré un but refusé dans le temps additionnel, le Mozambique se relance dans la course aux huitièmes, tandis que le Gabon, battu pour la deuxième fois, se rapproche de l’élimination.

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 7 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

Centrafrique : Un quadruple scrutin historique sous le signe de la mobilisation et des défis organisationnels

il y a 6 minutes

Elections en Guinée : Plus de 6,7 millions d’électeurs appelés aux urnes pour une présidentielle décisive

il y a 2 heures

Faso Mêbo : Près de 200 millions FCFA mobilisés à l’échelle nationale au 26 décembre 2025

il y a 3 heures
Alassane Yamtoumda Sawadogo, étudiant et ancien secrétaire général du club UNESCO

« Nous Vaincrons » | Culture burkinabè : Une puissance douce à renforcer face aux défis contemporains, selon Alassane Yamtoumda Sawadogo

il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page