CAN 2025 : Victoire historique du Mozambique face au Gabon (3-2)

En ouverture de la deuxième journée du groupe F de la CAN 2025, le Gabon et le Mozambique, tous deux battus lors du premier match, se livraient un duel pour rester en course. Ce sont finalement les Mambas qui s’imposent (3-2) face à des Panthères en grande difficulté. Le Mozambique signe la première victoire de son histoire en Coupe d’Afrique des nations.

Dominateur, le Mozambique ouvre le score à la 37e minute sur un corner de Catamo repris de la tête par Bangal. Cinq minutes plus tard, Catamo double la mise sur penalty (42e, 2-0). Le Gabon réduit l’écart juste avant la pause grâce à Aubameyang, opportuniste après un ballon relâché par le gardien (45e+4, 2-1).

Au retour des vestiaires, les Mambas reprennent le large. Calila (51e) conclu de la tête un centre parfait de Witi (3-1). Le Gabon entretient le suspense à la 76e minute avec Moucketou-Moussounda, à la suite d’un cafouillage (3-2).

Solide jusqu’au bout malgré un but refusé dans le temps additionnel, le Mozambique se relance dans la course aux huitièmes, tandis que le Gabon, battu pour la deuxième fois, se rapproche de l’élimination.