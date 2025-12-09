Faso Mêbo : Plus de 85 millions FCFA mobilisés au 5 décembre, Kadiogo en tête des contributions

Le Ministère de l’Économie et des Finances a publié, au 5 décembre 2025, la situation actualisée des contributions régionales au programme Faso Mêbo, alimenté via Faso Arzeka et la Banque des Dépôts du Trésor.

Selon le rapport, le montant cumulé des contributions atteint 85 720 745 FCFA. La région de Kadiogo domine largement le classement avec 35 849 546 FCFA, soit plus de 40 % du total national. Elle est suivie par le Sourou (7 293 669 FCFA), Guiriko (5 862 220 FCFA) et Bankui (5 572 949 FCFA), qui figurent parmi les plus importants contributeurs.

Le tableau couvrant 17 régions met également en lumière les participations notables de Nando (3 075 752 FCFA) et Tannounyan (2 757 390 FCFA). À l’autre extrémité, la Tapoa ferme la marche avec 2 030 969 FCFA, soit la contribution la plus faible enregistrée.

Ces chiffres traduisent l’évolution des comptes placés sous la supervision du Ministère de l’Économie et des Finances, dans le cadre du suivi régulier des appuis citoyens au programme Faso Mêbo.