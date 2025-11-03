Forte mobilisation citoyenne : Plus de 5 Millions de FCFA Collectés pour Faso mêbo

L’initiative Faso Mêbo continue de susciter un fort élan de solidarité nationale. Selon un rapport du ministère de l’Économie et des Finances, la contribution citoyenne effectuée via la plateforme Faso Arzeka a permis de collecter 5 292 437 FCFA entre le 30 septembre et le 29 octobre 2025.

En un mois, 305 contributions ont été enregistrées à travers les 17 régions du Burkina Faso, illustrant l’engagement croissant des citoyens pour soutenir les efforts de résilience nationale.

La région de Nando se distingue comme le principal contributeur financier, avec un montant de 1 053 852 FCFA réparti sur 31 contributions. Elle est suivie par Tannounyan (682 890 FCFA) et Guiriko (546 700 FCFA).

Sur le plan de la participation, c’est la région du Kadiogo qui arrive en tête, avec 87 contributions totalisant 395 173 FCFA. La région de Koulssé a également montré une belle mobilisation, enregistrant 29 contributions.

À l’inverse, les régions de la Tapoa (16 259 FCFA) et du Liptako (7 059 FCFA pour deux contributions) figurent parmi les plus faibles participations du rapport.

Cette initiative, symbole d’unité et d’engagement collectif, illustre la volonté des Burkinabè de contribuer activement à la construction d’un pays plus solidaire et autonome.