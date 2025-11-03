La Police nationale remporte la finale du Tournoi Maracana d’Orange Burkina face à la Justice

La Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité (SNLC) au Burkina Faso a pris fin le jeudi 30 octobre 2025 avec la finale d’un tournoi de Maracana. Cette activité a été organisée en partenariat avec Orange Burkina Faso, entreprise citoyenne et leader national dans le domaine des télécommunications, qui a accompagné la tenue de cette première édition de la SNLC.

La compétition a réuni huit équipes et s’est conclue par la victoire de l’équipe de la Police nationale, au terme d’un match particulièrement intense et chargé de symboles. Après un score nul à l’issue du temps réglementaire, les deux équipes ont été départagées par une séance de tirs au but.

La Police nationale s’est finalement imposée sur le score de 3 tirs contre 2, remportant ainsi le trophée du tournoi consacré à la cybersécurité.

‎Réagissant à cette victoire, Babayouré Sawadogo, Capitaine de l’équipe de la Police nationale, a salué l’initiative des organisateurs et expliqué les clés de leur succès :

‎« Merci aux organisateurs d’avoir eu l’idée d’organiser un tel tournoi qui a regroupé beaucoup d’acteurs dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité.

Cela nous a permis de nous frotter à d’autres entités. La police étant une structure de discipline, de courage et de bravoure, nous avons mis toutes ces valeurs en pratique sur le terrain et c’est ce qui nous a prévalu cette victoire ce soir ».

‎De son côté, le Commandant Hamed Ouédraogo, Secrétaire général du Ministère de la Sécurité, a souligné l’esprit de l’événement.

‎« Les deux équipes ont fait preuve de bon match. Il nous a été donné de voir l’étendue de tout leur talent. Le fair-play a également régné. C’était l’objectif de cette compétition, celle de communier sur le terrain en dehors des bureaux, en tant qu’acteurs de lutte contre la cybercriminalité dans le cadre de ce tournoi ».

Le Commandant Ouédraogo a félicité chaleureusement l’équipe vainqueur ainsi que son adversaire, reconnaissant l’engagement de ces deux piliers institutionnels dans la riposte contre la criminalité en ligne.

‎Les vainqueurs ont été largement récompensés pour leur performance et leur engagement. L’équipe de la Police nationale est repartie avec une somme de 300 000 FCFA, le trophée de la compétition, des médailles, et de nombreux autres lots.