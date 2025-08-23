La Fondation Orange Burkina s’engage pour le don de sang

publicite

La Fondation Orange Burkina Faso organise une grande caravane de collecte de sang du 21 août au 23 octobre 2025. Cette initiative parcourra les différentes communes de Ouagadougou et les localités périphériques pour répondre à l’urgence des besoins en sang dans les hôpitaux et les centres de santé.

Cette caravane a pour objectif de sensibiliser et de mobiliser la population à faire don de son sang. La campagne ambitionne de récolter au moins 1000 poches de sang. Selon Ibrahim Héma, le secrétaire exécutif de la Fondation Orange Burkina Faso, ce projet ambitieux vise à pallier le besoin criant de sang, surtout à certaines périodes de l’année.

« Très souvent, des vies sont perdues faute de sang disponible. C’est pourquoi la Fondation Orange, fidèle à son engagement pour une santé accessible et solidaire, s’engage résolument à répondre à ce besoin urgent en mobilisant nos forces et nos ressources pour sauver des vies », a-t-il affirmé.

Il a ajouté qu’au-delà de la collecte, cette initiative est un appel à la solidarité nationale. « Donner son sang, c’est offrir une seconde chance à une mère en difficulté, à un enfant malade, ou à une victime d’un accident de la route. C’est un geste de fraternité accessible à nous tous », a-t-il exhorté.

Pour atteindre l’objectif des 1 000 poches de sang, la Fondation Orange Burkina Faso a prévu une série d’actions. « Deux jours avant la collecte, une campagne de sensibilisation est menée sur les différents sites. Des équipes du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et des bénévoles font le tour des sites pour sensibiliser les populations.

Le jour de la collecte, une équipe du CNTS se déplace avec l’équipe d’animation de Orange Burkina Faso pour continuer à sensibiliser et inviter les gens à venir donner leur sang », a expliqué Ibrahim Hema.

Dans le même esprit, Narcisse Naré, chargé de mission du ministre de la santé, a rappelé que selon le rapport 2024 du CNTS, le taux de satisfaction des besoins en sang était de 66,28 %. Ce chiffre, qui interpelle, nécessite plus d’actions et d’engagement pour combler le manque de ce précieux liquide.

« Cette campagne organisée par la Fondation Orange Burkina Faso vise à recueillir environ (1000) poches de sang, ce qui contribuera à garantir la disponibilité de sang dans nos centres de santé au profit de nos malades. Elle constitue donc un réel espoir pour tous ceux qui ont besoin de sang pour recouvrer la santé », a-t-il salué.