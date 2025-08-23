Clap de fin de la 1re édition du camp vacances Faso Mêbo : La promotion baptisée « SĒMBDO » (bonne semence)

La première édition du camp vacances Faso Mêbo a été clôturée ce samedi 23 août 2025, à l’occasion d’une cérémonie officielle tenue au lycée Marien N’Gouabi, à Ouagadougou.

Près de deux semaines durant, les plus de 400 enfants de ce camp vacances Faso Mêbo, disent avoir appris des valeurs cardinales.

« Pendant ces 10 jours de ce camp, nous avons été formés sur des valeurs cardinales comme la discipline, l’intégrité, le patriotisme, le civisme, le respect du bien commun, les symboles de l’État, la protection de l’environnement », a fait savoir Josepha Sawadogo, porte-parole des campeurs. Outre ces valeurs, les moniteurs, a-t-elle dit en sus, nous ont dotés de conseils, de savoir-vivre.

Les campeurs ont promis en retour d’être des citoyens exemplaires. « Nous promettons au tonton Ibrahim Traoré d’être des citoyens exemplaires et des ambassadeurs qui vont propager les enseignements que nous avons reçus », a-t-elle déclaré.

Le Coordonnateur national de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, Ahmed Zoodnoma Sakandé, a poursuivi en disant que les campeurs, au travers de différents ateliers, ont appris à assimiler ce que signifie aimer sa patrie, être prêt pour tout donner même jusqu’au sacrifice ultime…

Parmi les campeurs, il a informé de ce qu’il y a des enfants de héros tombés pour la patrie. « Il a plu au Capitaine Ibrahim Traoré et au parrain de sponsoriser la participation de 40 enfants de héros », a-t-il dit.

Pour Anselme Ilboudo, porte-parole des parents, ce camp vacances a été véritablement une école de vie. « Vive le camp vacances Faso Mêbo », a-t-il lancé.

Le Colonel Ismaël Kiswendsida Diaouari, Chef d’Etat-major particulier de la Présidence du Faso, parrain de l’édition, a annoncé une autre vague de campeurs pour le compte de Ouagadougou.

La 1re promotion a été baptisée promotion « SĒMBDO » (bonne semence) par le parrain. Des certificats de mérite, la remise de cadeaux, un défilé des campeurs et une visite guidée des productions des campeurs ont ponctué cette cérémonie de clôture officielle.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Mahoua SANOGO (Stagiaire)

