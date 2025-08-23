publicite

0 Partages Partager Twitter

Christophe Alain Traoré, alias Alino Faso, repose désormais au cimetière municipal de Gounghin à Ouagadougou. Ce samedi 23 août 2025, amis, familles et connaissances ont accompagné son corps dans sa derrière demeure.

L’activiste burkinabè, détenu depuis six mois à Abidjan, est décédé par « suicide » le 24 juillet 2025, selon un communiqué du procureur de la République ivoirienne rendu public le 27 juillet 2025. Depuis, plusieurs voix de sont élevées pour au moins récupérer sa dépouille.

Au retour de son corps le lundi 18 août 2025, une foule nombreuse s’est rassemblée à l’aéroport international de Ouagadougou pour l’accueillir.

Une procédure judiciaire sur cette affaire est en cours au Burkina Faso.