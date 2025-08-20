Affaire Alino Faso : Une autopsie a été effectuée le 19 août 2025 (Procureur)

Le parquet du Tribunal de grande instance (TGI) Ouaga I a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire suite au décès en Côte d’Ivoire de Christophe Alain Traoré, alias Alino Faso, survenu dans des circonstances non encore élucidées.

Selon un communiqué signé le 20 août 2025 par le procureur du Faso près le TGI Ouaga I, Bakouli Blaise Bazié, cette décision fait suite à une plainte introduite par la famille du défunt. L’information judiciaire a été ouverte depuis le 31 juillet 2025.

Le corps d’Alino Faso a été rapatrié à Ouagadougou le 18 août 2025. Conformément aux instructions du doyen des juges d’instruction, une autopsie a été effectuée le 19 août par une équipe de médecine légale du CHU Bogodogo. Les résultats de cette expertise seront versés au dossier afin de contribuer à la manifestation de la vérité.

Le parquet appelle par ailleurs toute personne disposant d’éléments utiles à l’enquête à se présenter au cabinet n°3 du doyen des juges d’instruction du TGI Ouaga I, ouvert tous les jours ouvrables.

En conclusion, le procureur du Faso a présenté ses condoléances à la famille éplorée, réitérant l’engagement de la justice à faire toute la lumière sur cette affaire.

