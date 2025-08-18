La dépouille d’Alino Faso est arrivée à Ouagadougou

publicite

La dépouille de Christophe Alain Traoré, alias Alino Faso, est arrivée à Ouagadougou ce lundi 18 août 2025. L’activiste burkinabè, détenu depuis six mois à Abidjan, est décédé par « suicide » le 24 juillet 2025, selon un communiqué du procureur de la République ivoirienne rendu public le 27 juillet. Une foule nombreuse s’est rassemblée à l’aéroport international de Ouagadougou pour accueillir le corps de celui qui s’est éteint en terre ivoirienne, dans des circonstances qui suscitent encore de nombreuses interrogations.

Très attendue depuis l’annonce de son décès, la dépouille d’Alino Faso est enfin sur le sol burkinabè. Sur le tarmac, l’émotion est vive : des larmes, des regards lourds de tristesse et un silence pesant. Beaucoup refusent de s’exprimer, de peur de laisser éclater leur chagrin.

À 14 heures, sous un soleil de plomb, la foule, vêtue de blanc et de noir, s’est dressée dans une dignité solennelle. « L’accueil de la dépouille d’Alino Faso mérite une telle dignité », lâche l’un des premiers arrivés, avant de s’éclipser pour contenir son émotion.

Des jeunes réclament justice pour Alino Faso

Les yeux rougis, parfois dissimulés derrière des lunettes noires, traduisent la douleur des présents. À l’avant, la famille, inconsolable, attend le vol tant espéré. Quarante minutes plus tard, des voix s’élèvent : « Libérez le passage ». Le cercueil d’Alino apparaît. Des chants, des éloges et des prières accompagnent son arrivée.

Quelques proches acceptent de témoigner malgré la douleur. L’activiste Asalfo Yoss (de son vrai nom Salif Nikiéma) confie : « Sans vous mentir, ça me fait très mal, car Alino Faso ne méritait pas ça. Jusqu’à aujourd’hui, j’ai toujours cru que c’était une mauvaise blague. Malheureusement, c’est bien réel : Alino est parti », dit-il, la voix brisée.

« Nous sommes convaincus qu’il n’a pas mis fin à ses jours »

Plus loin, le Razang Naaba Sonré de Kogho, président de l’Alliance Citoyenne pour le Développement (ACD), salue les efforts des autorités burkinabè pour le rapatriement du corps : « C’était quelqu’un qui œuvrait pour le Faso et pour l’Afrique. Nous ne voulons plus revivre ce genre de drame, mais nous sommes sûrs que justice sera faite », affirme-t-il.

La famille, entourée et soutenue par la foule, accompagne ensuite le cercueil vers la morgue. Dans cette atmosphère de deuil, l’appel à la justice résonne néanmoins avec insistance.

Son oncle, Sébastien Bouda, tente de trouver des mots : « Je pleurais, mais quand je vous ai vus mobilisés, je me suis senti réconforté. Nous ne pouvons que nous en remettre à Dieu. La justice, nous verrons cela plus tard », déclare-t-il.

Mais pour d’autres, l’attente est insupportable. Asalfo Yoss insiste : « Même si les démarches sont difficiles, la justice doit être rendue, car nous sommes convaincus qu’il ne s’est pas suicidé. Il a été lâchement assassiné », accuse-t-il.

Un autre proche renchérit : « Qu’est-ce que notre gouvernement peut faire face à un régime criminel qui ôte la vie quand et où il veut ? On était sûrs qu’il allait être libéré. Et soudain, on nous annonce son suicide… Nous comptons sur notre justice pour situer les responsabilités », martèle-t-il.

Pour rappel, l’activiste burkinabè Christophe Alain Traoré, alias Alino Faso, est officiellement décédé par « suicide » le 24 juillet 2025, selon les autorités judiciaires ivoiriennes. Mais le 28 juillet, le gouvernement burkinabè, par la voix de son porte-parole Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a rejeté cette version, laissant planer de nombreuses zones d’ombre sur les véritables circonstances du décès.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24