Dernier hommage à Yacouba Traoré, plume et voix du journalisme burkinabè

Le journaliste et écrivain burkinabè Yacouba Traoré repose définitivement au cimetière municipal de Gounghin, à Ouagadougou.

Parents, amis, connaissances, étudiants et anciens étudiants… l’ont conduit à sa dernière demeure ce lundi 18 août 2025, après la prière musulmane de 13h.

Yacouba Traoré s’est éteint dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 2025.

