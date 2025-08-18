Dernier hommage à Yacouba Traoré, plume et voix du journalisme burkinabè
Le journaliste et écrivain burkinabè Yacouba Traoré repose définitivement au cimetière municipal de Gounghin, à Ouagadougou.
Parents, amis, connaissances, étudiants et anciens étudiants… l’ont conduit à sa dernière demeure ce lundi 18 août 2025, après la prière musulmane de 13h.
Yacouba Traoré s’est éteint dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 2025.
