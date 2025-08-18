Dernier hommage à Yacouba Traoré, plume et voix du journalisme burkinabè

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 6 minutes
0 Moins d’une minute
Inhumation de Yacouba Traoré, journaliste et écrivain
publicite

Le journaliste et écrivain burkinabè Yacouba Traoré repose définitivement au cimetière municipal de Gounghin, à Ouagadougou. 

Parents, amis, connaissances, étudiants et anciens étudiants… l’ont conduit à sa dernière demeure ce lundi 18 août 2025, après la prière musulmane de 13h.

Yacouba Traoré, journaliste et écrivain

Yacouba Traoré s’est éteint dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 2025.

Lire aussi 👉🏿 Burkina Faso : Le monde des médias en deuil après le décès de Yacouba Traoré

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 6 minutes
0 Moins d’une minute
Photo de Serge Pacome ZONGO

Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

Articles similaires

La dépouille d’Alino Faso est arrivée à Ouagadougou

il y a 28 minutes

Santé : Le Burkina Faso commémore la journée mondiale de lutte contre les hépatites en différé

il y a 4 heures
Carol Flore-Smereczniak

Burkina Faso : Le gouvernement rejette le rapport de l’ONU et déclare la Coordinatrice résidente persona non grata

il y a 5 heures

Hervé Koffi, premier match avec Angers, homme du match

il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page