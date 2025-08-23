RDC : Le ministère public requiert la peine de mort contre Joseph Kabila

publicite

Coup de tonnerre devant la Haute Cour militaire de Kinshasa. Le ministère public a requis, le vendredi 22 août 2025, la peine capitale contre l’ancien président congolais Joseph Kabila, jugé par contumace pour trahison, crimes de guerre et complicité avec la rébellion du M23/AFC.

Ouvert le 25 juillet 2025, le procès de l’ex-chef de l’État est entré dans une phase décisive avec le réquisitoire du lieutenant-général Jean-René Likulia Bakulia, auditeur général des FARDC. Celui-ci a demandé la condamnation à mort de Kabila, l’arrestation immédiate de l’accusé et la saisie de ses biens.

Selon l’accusation, l’ancien président, au pouvoir de 2001 à 2019, serait « l’auteur intellectuel » des exactions commises par les rebelles du M23/AFC dans l’Est du pays : meurtres de civils, viols, exécutions sommaires, déportations forcées et destructions d’infrastructures. « C’est lui le boss [du M23/AFC] », a martelé le procureur général.

Joseph Kabila est poursuivi pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, complot, apologie du terrorisme, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Le ministère public a requis la peine de mort pour la majorité des chefs d’accusation, assortie de 20 ans de prison pour apologie du terrorisme et 15 ans pour complot.

Parmi les éléments à charge figurent la présence supposée de Kabila à Goma en mai 2025 via le Rwanda, alors que la ville était aux mains des rebelles, ainsi que des déclarations publiques qualifiant le M23 de mouvement porteur « des aspirations du peuple congolais ». Des témoignages, dont celui d’Éric Nkuba, déjà condamné à mort, évoquent par ailleurs un soutien logistique et politique de l’ancien président à la rébellion.

Le verdict de ce procès inédit dans l’histoire politique et judiciaire de la RDC est attendu dans les prochains jours.

