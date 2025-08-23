RDC : Le ministère public requiert la peine de mort contre Joseph Kabila

Burkina 24 Group Envoyer un courriel il y a 6 heures
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

Coup de tonnerre devant la Haute Cour militaire de Kinshasa. Le ministère public a requis, le vendredi 22 août 2025, la peine capitale contre l’ancien président congolais Joseph Kabila, jugé par contumace pour trahison, crimes de guerre et complicité avec la rébellion du M23/AFC.

Ouvert le 25 juillet 2025, le procès de l’ex-chef de l’État est entré dans une phase décisive avec le réquisitoire du lieutenant-général Jean-René Likulia Bakulia, auditeur général des FARDC. Celui-ci a demandé la condamnation à mort de Kabila, l’arrestation immédiate de l’accusé et la saisie de ses biens.

Selon l’accusation, l’ancien président, au pouvoir de 2001 à 2019, serait « l’auteur intellectuel » des exactions commises par les rebelles du M23/AFC dans l’Est du pays : meurtres de civils, viols, exécutions sommaires, déportations forcées et destructions d’infrastructures. « C’est lui le boss [du M23/AFC] », a martelé le procureur général.

Lire également 👉RDC : Le gouvernement durcit le ton contre l’ancien président Joseph Kabila et ses proches

Joseph Kabila est poursuivi pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, complot, apologie du terrorisme, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Le ministère public a requis la peine de mort pour la majorité des chefs d’accusation, assortie de 20 ans de prison pour apologie du terrorisme et 15 ans pour complot.

Parmi les éléments à charge figurent la présence supposée de Kabila à Goma en mai 2025 via le Rwanda, alors que la ville était aux mains des rebelles, ainsi que des déclarations publiques qualifiant le M23 de mouvement porteur « des aspirations du peuple congolais ». Des témoignages, dont celui d’Éric Nkuba, déjà condamné à mort, évoquent par ailleurs un soutien logistique et politique de l’ancien président à la rébellion.

Le verdict de ce procès inédit dans l’histoire politique et judiciaire de la RDC est attendu dans les prochains jours.

Source : Afrik.com

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Burkina 24 Group Envoyer un courriel il y a 6 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Burkina 24 Group

Burkina 24 Group

Les articles signés sont la propriété de Burkina24. LeFaso envoie ses articles au redacteur en chef du média.

Articles similaires

Clap de fin de la 1re édition du camp vacances Faso Mêbo : La promotion baptisée « SĒMBDO » (bonne semence)

il y a 5 heures

La Fondation Orange Burkina s’engage pour le don de sang

il y a 5 heures

Le capitaine Ibrahim Traoré interpelle la jeunesse burkinabè sur l’utilisation des réseaux sociaux

il y a 18 heures

Burkina Faso : Première pose d’une prothèse totale du genou au CHU-YO

il y a 21 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page