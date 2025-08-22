Le capitaine Ibrahim Traoré interpelle la jeunesse burkinabè sur l’utilisation des réseaux sociaux

publicite

Au cours de la Journée nationale de l’excellence scolaire, ce vendredi 22 août 2025, le Capitaine Ibrahim Traoré a interpellé la jeunesse burkinabè sur l’utilisation de l’internet et des réseaux sociaux.

Il a déploré que de nombreux jeunes, détournés par ces outils, n’aient pas pu atteindre leur plein potentiel. « Beaucoup aujourd’hui auraient pu être dans cette salle, mais ils ont été détournés par l’internet. Retenez quelque chose : l’impérialisme est fort.

Ils savent comment vous manipuler, ils savent comment vous détruire de manière indirecte. Regardez nos chaînes de télévision, nous passons dans la musique, les émissions de comédie et tout ce qui s’ensuit », a-t-il déclaré, soulignant la rareté des émissions scientifiques dans les médias.

S’adressant directement aux jeunes, le Chef de l’État a mis en garde contre la consommation de certains contenus sur les réseaux sociaux. « Regardez vos réseaux sociaux, vous allez vous perdre si vous passez tout votre temps à regarder ces contenus où les filles se laissent presque nues et se mettent à danser sur les musiques et vous passez votre temps à suivre ça. Vos neurones se bouchent, vous ne pouvez pas évoluer », a-t-il averti.

Il a exhorté les jeunes à faire la différence entre le plaisir et la connaissance. « On ne dit pas de ne pas vous distraire, vous pouvez vous distraire, mais le conseil que j’ai à vous donner, souvent on ne le dit pas haut et fort, mais au fond, tout le monde sait que c’est un mal qui nous ronge. Et moi, je tiens aujourd’hui à vous le dire.

Ça peut ne pas plaire aux gens, généralement nos jeunes filles, pardonnez-moi, vous êtes déjà toutes belles, vous êtes les plus belles, vous n’avez pas besoin de vous exposer sur les réseaux sociaux. Arrêtez ça, nous devons nous concentrer sur l’essentiel », a-t-il lancé.

Il dénoncé un constat « amère » où les contenus innovants et scientifiques sont peu suivis, à l’inverse des vidéos de divertissement superficiel.

« Regardez certains artisans au Pakistan, je ne sais moi, montrent à travers les réseaux sociaux comment fabriquer les objets élémentaires, mais ça, ça ne nous intéresse pas. Mais ce sont ceux-là qui montrent des contenus avec des filles qui se montrent nues sur les réseaux sociaux, c’est ça qui nous intéresse.

Jeunesse, il faut faire attention, si vous vous intéressez à ces choses, vos neurones se bouchent, vous ne pouvez plus réfléchir. C’est dangereux pour vous (…). Le gros de votre temps, vous devez vous concentrer à étudier et à créer », a-t-il insisté.

Le Capitaine Traoré a affirmé ne pas avoir de sujets tabous. « Qu’il y a des choses que peut-être les gens diront que ce ne sont pas des sujets à aborder, mais je vous ai dit, je ne suis pas un Chef d’État comme les autres.

Il n’y a pas de sujet tabou avec moi. Tant que ça va impacter négativement, je vais discuter avec vous et vous dire ce que je pense. Concentrez-vous. Poursuivez vos études. Ne vous laissez pas distraire », a-t-il ajouté.

Il est persuadé que si les jeunes comprennent les enjeux actuels, la guerre prendra fin. Il a, de ce fait, encouragé la jeunesse à libérer leur génie créateur afin de faire avancer le pays.

« Si vous comprenez le monde, la guerre va finir. Si vous comprenez la science, nous allons nous développer très vite. Et vous êtes tous des génies. Vous êtes tous capables de créer », a-t-il déclaré.

Enfin, il a lancé un appel aux parents, les invitant à encadrer l’utilisation des écrans par leurs enfants, soulignant le risque de déperdition et de manipulation. « Leurs cerveaux ont besoin de se développer. Lorsqu’ils sont acros à ces objets, ils ne peuvent plus réfléchir, tout est orienté vers la déperdition. Faites des efforts, la nation a besoin de ces enfants (…).

Ils ont fabriqué tout pour endormir l’Afrique, les programmes que vous regardez sur les réseaux sociaux ne sont pas les mêmes programmes qu’eux-mêmes qui ont créé que leurs enfants suivent (…). Dans leurs pays, leurs enfants ne suivent pas ce qu’ils ont créé. Pourquoi ils ont fait ?

C’est pour vous enfermer pour que vos cerveaux ne se développent plus jamais et que vous soyez là à être des consommateurs. Et qui dit consommateurs, ce sont vos matières que vous allez être obligés de brader pour pouvoir avoir le luxe qu’ils vous vendent », a-t-il conclu.

