Burkina Faso : Première pose d’une prothèse totale du genou au CHU-YO

publicite

0 Partages Partager Twitter

Une avancée majeure vient d’être réalisée au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO), le mercredi 20 août 2025. Sous la direction du Pr Mamoudou Sawadogo, chef de service, une équipe de traumatologues a réussi pour la première fois la pose d’une prothèse totale du genou, marquant un tournant décisif dans la prise en charge des pathologies orthopédiques au Burkina Faso.

La patiente, âgée de 59 ans et originaire de Tenkodogo, souffrait d’une arthrose chronique consécutive à un traumatisme ancien. Référée au CHU-YO, elle a été examinée par le Dr Christian Darga qui a recommandé une intervention chirurgicale avec pose de prothèse. L’opération, conduite par les Drs Christian Darga, Souleymane Sawadogo, Idrissa Ouédraogo et l’anesthésiste Dr Séverin Ouédraogo, s’est déroulée avec succès.

Selon le Pr Mamoudou Sawadogo, plusieurs examens préalables ont été nécessaires, il s’agit, entre autres, des radios et scanners pour évaluer le degré d’arthrose, des bilans biologique et infectieux pour réduire les risques opératoires, désinfection stricte du bloc opératoire et de la chambre post-opératoire.

L’équipe a également bénéficié de l’appui d’un instrumentiste envoyé par le fournisseur de la prothèse. « Au cours d’une arthroplastie totale du genou, les coupes osseuses sont très précises, millimétriques, car devant correspondre aux tailles des différents instruments de l’ancillaire et de l’implant définitif », a précisé le Pr Sawadogo.

Une avancée pour la chirurgie orthopédique

Cette réussite est attribuée à l’amélioration des conditions de travail au CHU-YO, avec un plateau technique renforcé et des ressources humaines qualifiées. Elle permettra à terme de réduire les évacuations sanitaires à l’étranger pour ce type d’intervention. Le directeur général du CHU-YO, Ousmane Néré, a salué « un exploit » et félicité l’équipe médicale, qualifiant les agents de santé du centre de « VDP de la santé » pour leur engagement au quotidien.

Le service de traumatologie orthopédie du CHU-YO n’en est pas à son premier exploit. Depuis 2018, il réalise déjà avec succès des poses de prothèse totale de hanche.

Service Communication du CHU-YO