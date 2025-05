Burkina Faso : Le CHU- Yalgado Ouédraogo réalise sa première greffe de sein

publicite

Le CHU Yalgado Ouédraogo a réalisé avec succès sa première greffe de sein. C’était le jeudi 29 mai 2025 dans le bloc opératoire du service la chirurgie générale et digestive par l’équipe du Pr Nayi Zongo, chirurgien oncologue.

La patiente se nomme S.D, âgée d’une quarantaine d’années et résidente à Ouagadougou. Mariée et mère de 3 enfants, S.D lors d’une consultation prénatale en 2020, a découvert une boule anormale dans son sein droit. Elle a été référée au CHU-YO pour une prise en charge adaptée. Entre 2020 et 2021, elle a réalisé des examens (biopsie, scanner, mammographie), subi des séances de chimiothérapie et de radiothérapie. S’en est suivi une ablation du sein. Il a été constaté chez elle une rémission complète.

En 2025, elle fut intégrée dans la liste des bénéficiaires de la 3e édition de la campagne gratuite de chirurgie du sein. De manière simple, la greffe du sein a consisté à prélever une partie de la peau du ventre avec de la graisse et des vaisseaux pour aller la greffer au niveau du sein grâce à la microchirurgie en utilisant la technique de DIEP.

Mais dans le langage technique, le Pr Nayi Zongo a indiqué que « c’est une intervention qui consiste à prélever en monobloc la peau, la graisse du bas ventre pédiculisée par l’artère épigastrique inferieure et profonde. Ce greffon sera relié à une artère qui chemine derrière les cotes appelée artère mammaire interne. L’anastomose entre l’artère épigastrique inferieure profonde et l’artère mammaire interne relève de la haute technicité, de la microchirurgie.

Cela a permis de revasculariser le greffon dont le remodelage donne un sein remplaçant celui perdu lors de la chirurgie curative du cancer du sein. Cette technique associe aussi une plastie abdominale. Tout s’est bien déroulé et la patiente va parfaitement bien ».

Après la femme reviendra pour la restauration du mamelon qui nécessite une autre technique chirurgicale. Cette intervention a bénéficié de l’appui du Dr Golda Juliette ROMANO, plasticienne et spécialiste du sein à l’Institut Gustave ROUSSY.

En plus de la chirurgie permettant de retrouver la santé, cette année la Campagne a innové. Elle intègre aussi une chirurgie de « réhabilitation, de reconstruction des seins pour les femmes suivies, déjà opérées, en rémission complète (guéries). Certaines de ces femmes jeunes ont besoin de retrouver leur corps d’antan. Cela relève de l’importance de la qualité de vie ».

A noter que cette campagne a connu la participation de 9 pays africains et une européenne.

Cette prouesse médicale intervient dans le cadre de la chirurgie gratuite du cancer du sein et du Master de sénologie et techniques chirurgicales carcinologiques et reconstruction mammaire de l’université Joseph Ki-Zerbo.

Le professeur Nayi Zongo, coordonnateur dudit Master, a chaleureusement remercié le Directeur General, Mr Ousmane Néré, les directeurs, et chefs de service, les chirurgiens, les réanimateurs, les agents des blocs des services de la chirurgie générale et de la Maternité, les spécialistes venus du Burkina et d’ailleurs.

Au total 22 femmes ont été prises en charge lors de cette campagne tenue les 28,29 et 30 mai 2025.

A noter que de la première à cette 3em édition, la campagne gratuite de chirurgie du cancer du sein bénéficie de l’appui de la Fondation Orange Burkina, de la CAMEG et du Ministère de la santé à travers le CHU-YO. Les personnes cibles sont les femmes vulnérables indigentes et les PDI.

C’est la 2eme greffe du sein du Burkina Faso après celle réalisée à Leo en octobre dernier par une autre équipe du Pr Nayi.

Source : CHU Yalgado Ouédraogo