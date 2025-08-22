Burkina Faso : Une vidéo de Thomas Sankara parlant trois langues fait le buzz sur la toile

Une ancienne vidéo du capitaine Thomas Sankara, père de la Révolution burkinabè, refait surface et suscite un vif engouement sur les réseaux sociaux. On y voit l’ancien président s’exprimer avec aisance en Mooré, en Dioula et en Fulfuldé, démontrant son ouverture culturelle et sa capacité à communiquer avec des interlocuteurs variés.

Diffusée massivement, la vidéo est présentée comme un symbole de l’érudition et du charisme de Sankara, assassiné en 1987. De nombreux internautes saluent la modernité de son discours et sa capacité à incarner un leadership africain affranchi des barrières linguistiques.

Près de quatre décennies après sa disparition, Thomas Sankara continue d’incarner pour beaucoup de Burkinabè et d’Africains un modèle de courage politique, de vision panafricaniste et d’intégrité.

Cette séquence virale confirme la place de choix qu’il occupe encore dans la mémoire collective et son influence sur les débats actuels concernant la souveraineté et l’identité africaines.