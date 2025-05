Burkina Faso : Voici les nouvelles conditions d’accès au Mémorial Thomas Sankara

publicite

Le Mémorial Thomas Sankara, érigé en hommage au père de la révolution burkinabè et à ses douze compagnons, entre dans une nouvelle phase de son fonctionnement. Ce mercredi 28 Mai 2025, à Ouagadougou, le Comité en charge du projet de construction des infrastructures dudit site a décliné les conditions d’accès à cet endroit plein d’histoires.

Plus qu’un simple espace de recueillement, le Mémorial Thomas Sankara est un endroit rempli d’histoires et de souvenirs vivaces du père de la révolution burkinabè. Il incarne les idéaux de souveraineté, de dignité, de responsabilité et de panafricanisme chers au capitaine Sankara.

Le site comprend une statue de Thomas Sankara inaugurée en 2019, un mausolée construit récemment en son honneur et ses douze compagnons d’infortune, le bureau reconstitué du Conseil de l’Entente. L’endroit attire déjà du monde. Une semaine après l’inauguration du mausolée, le site a accueilli plus de 2000 visiteurs dont une centaine de nationalités étrangères, à en croire, les responsables du lieu.

Le coordonnateur du projet de construction des infrastructures du Mémorial Thomas, Étienne Lompo, a confié que le site est ouvert à tout le monde du lundi au dimanche. Il a fait savoir qu’ils ont pris toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des visiteurs. “Le Mémorial est ouvert à tous jeunes, vieux, chercheurs, paysans, intellectuels tant que le respect du lieu et des symboles est garanti”, a-t-il affirmé.

Il a renseigné que le Mémorial est ouvert au public tous les jours de 8h à 18h. Mais à compter du 1er novembre 2025, tous les lundis, le site restera fermé pour des travaux de maintenance et des opérations de désinfection. Selon Etienne Lompo, les visites officielles et scolaires devront être planifiées à l’avance, via des fiches disponibles auprès de l’administration du Mémorial.

“Les dépôts de gerbes par des délégations doivent être préalablement signalés pour s’intégrer dans le protocole d’État, pour cela une fiche sera disponible au niveau du protocole d’Etat et au ministère des affaires étrangères pour les besoins d’organisations”, a-t-il informé.

L’accès au site est soumis à une contribution destinée à soutenir sa gestion et son entretien, a confié le coordonnateur du Mémorial. Les visiteurs nationaux payeront 1000 FCFA pour les adultes et 500 FCFA pour les enfants, élèves et étudiants. Et 750 FCFA par personne pour un groupe d’adultes au moins 20 personnes et 250 par personne pour un groupe d’au moins 20 enfants. Et les visiteurs internationaux paieront 3000 FCFA pour les adultes et 1000 FCFA pour les enfants.

Les prises de vue sont autorisées dans la cour, mais interdites à l’intérieur du mausolée, sauf en cas d’autorisation spéciale. Les vidéos à vocation médiatique ou documentaire devront faire l’objet d’une demande formelle. L’usage de drones est interdit.

Ces mesures, a souligné Étienne Lompo, ne doivent pas être perçues comme des restrictions, mais comme des outils permettant de préserver l’intégrité du lieu.

Ces mesures visent non seulement à faciliter l’accès au public, mais aussi à préserver le caractère solennel et respectueux du site. Elles ne sauraient être considérées comme une barrière, mais une main tendue pour préserver et valoriser ce lieu plein de symboles”, a-t-il appuyé.

Après avoir décliné les conditions d’accès au Mémorial, les hommes et femmes des médias ont eu droit à une visite guidée sur le site. En rappel, en 5 ans, le Mémorial Thomas a accueilli 502 195 visiteurs.

