The Game : La 4e édition du festival eSport et gaming annoncée à Ouagadougou

La 4e édition de « The Game », le festival dédié au eSport et au gaming, a été officiellement annoncée le mardi 27 mai à Ouagadougou. Né d’un rêve et d’un constat, celui de catalyser la jeunesse, de l’occuper sainement et de placer le Burkina Faso sur la carte mondiale du gaming, l’événement s’apprête à offrir une expérience encore plus riche et inclusive.

Prévue du 30 avril au 1er mai 2025, cette édition promet un format festivalier innovant, visant à familiariser un public toujours plus large avec le concept du gaming. Au-delà des compétitions eSport, « The Game » se veut un véritable carrefour culturel et de divertissement. Les festivaliers pourront profiter d’un programme éclectique comprenant des prestations artistiques, les phases finales d’eSport, une compétition de pétanque, la projection de la finale de la Ligue des Champions, un concours de danse amapiano, des prestations musicales, un maquis géant et des stands de jeux variés.

Abdel Aziz Yago, membre du comité d’organisation, a souligné l’importance croissante de l’événement depuis sa création. « Depuis sa création en 2022, The Game s’est imposé comme un catalyseur d’énergie créative, une vitrine pour les talents numériques de notre pays, et un levier structurant pour l’écosystème du eSport. Aujourd’hui, nous poursuivons cette ambition avec force et responsabilité », a-t-il expliqué.

Cette nouvelle édition se distingue par sa volonté de se montrer « plus inclusive, plus innovante, et plus rayonnante », à écouter Abdel Aziz Yago. Grâce à une programmation enrichie, des étapes de présélections élargies et l’introduction des qualifications World eSport, les organisateurs affichent clairement leur ambition de positionner le Burkina Faso comme un acteur majeur sur la scène mondiale du gaming.

« The Game, c’est plus qu’un tournoi. C’est un espace de valorisation de la jeunesse, un carrefour de rencontre entre technologie, culture et performance. C’est un signal fort envoyé à tous les jeunes qui rêvent, innovent et s’expriment à travers les outils du numérique », a conclu Abdel Aziz Yago.

Avec cette 4e édition, « The Game » confirme son rôle central dans le développement de l’eSport et du gaming au Burkina Faso, offrant une plateforme unique pour la jeunesse burkinabè et contribuant à renforcer la visibilité du pays sur la scène internationale.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24