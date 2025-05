Burkina Faso : Orange Burkina Faso pour une jeunesse connectée et responsable

Ce 27 mai 2025, le lycée Bogodogo de Ouagadougou a servi de cadre pour le lancement du programme « ForGoodConnections », une initiative portée par Orange Burkina Faso. Elle vise à encadrer les jeunes âgés de 11 à 18 ans sur l’utilisation responsable de l’internet en luttant activement contre les dangers du numérique notamment le cyberharcèlement, le temps d’écran et les contenus inappropriés.

À travers ce programme, Orange Burkina Faso veut renforcer la protection des jeunes et promouvoir un usage responsable et sain du numérique, à travers des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires au pays des Hommes intègres.

Il s’agira de sensibiliser les élèves sur les risques liés au numérique qui ruinent la vie de milliers de jeunes de nos jours. Ce programme interviendra dans plusieurs établissements de la ville de Ouagadougou afin de toucher plus de jeunes, souvent exposés aux dangers du numérique.

La Directrice de la stratégie, de la transformation et de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) chez Orange Burkina Faso, Madame Alimata Touré-Yao, a souligné l’importance de cette démarche citoyenne et éducative, qui s’inscrit dans une volonté de promouvoir un usage sain et responsable d’internet.

« Nous sommes l’un des principaux opérateurs de télécommunications et de services numériques dans le monde. Conscients de nos responsabilités, « For Good Connections » n’est pas seulement un projet parmi tant d’autres, mais une démarche qui incarne notre volonté de bâtir un avenir numérique sûr, responsable et inclusif pour les jeunes », a-t-elle soutenu.

Elle a précisé que cette initiative c’est de protéger les jeunes face a l’utilisation du numérique. « Nous avons plusieurs lycées du territoire en vue dans lesquelles nous allons faires des activées de formation, de sensibilisation des jeunes à l’utilisation du numérique », a- t -elle mentionné.

Monsieur Prosper Nabalm, censeur du lycée Bogodogo et représentant du proviseur, a salué cette initiative. Dans son intervention, il a insisté sur l’impact du numérique sur les jeunes et la nécessité d’un encadrement adéquat pour prévenir les dérives pour bien exploiter le potentiel pédagogique de l’internet.

« Nous saluons cette initiative d’Orange Burkina Faso, car cela va permettre à nos élèves d’utiliser de façon efficiente et en toute responsabilité l’internet. La mauvaise utilisation de cet outil a des conséquences désastreuses, surtout sur le rendement scolaire », a-t-il ajouté.

Selon lui, à l’ère où le numérique intervient dans tous les pans de la vie humaine, il est désormais nécessaire d’apprendre à l’utiliser de manière responsable. « Car si la connexion ouvre des portes, elle peut aussi exposer à des dangers comme le cyberharcèlement, l’addiction aux écrans, les contenus inappropriés », a-t-il entre autres cité.

« ForGoodConnections » se présente ainsi comme une réponse innovante et éducative aux défis du numérique dans le milieu scolaire burkinabè. A cet effet, Orange Burkina Faso prévoit des formations sur la sécurité en ligne, des journées sportives et éducatives, une caravane de sensibilisation, des ateliers sur les enjeux liés à l’usage d’internet, mais aussi des compétitions sportives comme le football, pour renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe chez les élèves.

Willy SAGBE

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24