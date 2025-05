Gagnez gros avec Orange Money : La Grande Promo « Ne maam » est lancée !

publicite

Le mercredi 21 mai 2025 à Ouagadougou, Orange Money Burkina Faso a officiellement lancé sa « Grande Promo Ne maam ». Cette opération nationale, qui se tiendra du 20 mai au 18 juin 2025, vise à récompenser la fidélité de millions de clients qui utilisent Orange Money depuis 2010.

Plus qu’une simple loterie, cette promotion témoigne de la reconnaissance envers les utilisateurs qui font de Orange Money un outil essentiel pour leurs transactions quotidiennes. En effectuant des opérations telles que les paiements, les dépôts et les retraits, les clients accumulent des points et ont la chance de remporter des lots exceptionnels. Chaque semaine, des gains en argent, des motos scooter Mio neuves, et un chèque de 5 000 000 FCFA sera attribué au grand gagnant de fin de mois.

Nelly Sombié, représentante du Directeur général de Orange Money Burkina Faso, a souligné l’importance de cette initiative lors du lancement. « C’est avec une grande joie que je vous annonce le lancement officiel de notre grande promo Orange Money Ne maam. Depuis le début de notre aventure avec le mobile money, notre objectif a été d’offrir des solutions financières accessibles, sécurisées et proches de vous ».

Elle a également insisté sur la dimension sociale et économique de Orange Money : « Aujourd’hui, Orange Money ne se limite pas à une simple transaction. C’est un moteur d’inclusion financière et de développement local. Pour vous remercier de votre confiance, nous lançons cette promo. Chaque paiement, dépôt ou retrait vous donne une chance de gagner de superbes lots ».

L’objectif est aussi de dynamiser l’autonomie locale en renforçant les échanges entre clients et commerçants, tout en faisant du mobile money un réflexe moderne, rapide et sécurisé.

La participation est simple : il faut être majeur et posséder un compte Orange Money. L’inscription se fait en envoyant son prénom au 202 ou en composant le *202#. Un message de confirmation valide l’inscription, et les points commencent à s’accumuler dès les premières transactions.

Les récompenses incluent : un chèque de 5 millions FCFA pour 10 000 points, une moto Scooter Mio pour 7 000 points, 50 000 FCFA en dépôt Orange Money pour 5 000 points, et 25 000 FCFA pour 2 000 points.

Maître Hamidou Conombo, huissier de justice chargé de la supervision, a assuré la transparence de la promotion : « L’huissier supervise les opérations de tirage pour garantir leur sincérité et leur fiabilité. Avant chaque tirage, le logiciel est testé pour assurer son intégrité ».

La supervision du déroulement de la promo est assurée par un jury composé d’un huissier, de la police des jeux, du Trésor public et de la LONAB, afin d’attester de la sincérité des tirages.

Akim KY

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24