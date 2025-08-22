Journée nationale de l’excellence scolaire : Le Capitaine Ibrahim Traoré exhorte la jeunesse à servir la nation

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé, ce vendredi 22 août 2025 à Ouagadougou, la traditionnelle Journée nationale de l’excellence scolaire. Cet événement, qui récompense chaque année les meilleurs élèves et enseignants, a mis à l’honneur les lauréats de l’année scolaire 2024-2025. Cette édition a eu pour invités d’honneur le Mali et le Niger.

Au total, 138 élèves et 26 enseignants burkinabè ont été salués par la Nation. Deux « super-enseignants » ont été particulièrement mis en avant : ils ont reçu une villa, un chèque de 5 millions de francs CFA, ainsi qu’une lettre de félicitations signée par le capitaine Ibrahim Traoré lui-même. L’un d’eux, Adama, fort de 42 ans de carrière, s’avère être un ancien professeur du chef de l’État.

Dans son discours, le chef de l’État a félicité et encouragé les lauréats à poursuivre sur cette voie de l’excellence pour le rayonnement du Burkina Faso. « C’est une journée particulière pour vous qui récompense le mérite certes, mais aussi un appel à continuer à vous battre », a-t-il déclaré.

Le président a souligné que la situation actuelle du pays exige de chaque Burkinabè, où qu’il se trouve, de se battre pour la survie de la Nation. « C’est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à tous ces fils et filles de la nation qui se battent jour et nuit contre vents et marées, sous la pluie, sous le soleil pour que nous puissions vivre et que les enfants du pays connaissent la paix », a-t-il affirmé.

Selon le chef de l’État, cette journée doit inciter chaque Burkinabè à faire preuve de plus de responsabilité, de patriotisme et de solidarité.

« Nous sommes aujourd’hui en révolution mais la révolution ne peut se mener sans une ressource humaine valable. Et qui dit ressource humaine valable et compétente parle d’éducation. Voilà pourquoi nous attachons beaucoup de prix à l’éducation mais surtout à l’excellence dans l’éducation », a-t-il insisté.

S’adressant aux enseignants, le capitaine Ibrahim Traoré leur a rappelé qu’ils passent plus de temps avec les enfants que leurs parents, contribuant ainsi de manière essentielle à leur éducation.

« Je souhaiterais qu’en plus de votre rôle de donner la connaissance que vous n’attendiez pas que nous imposions ou créions un programme d’instruction civique ou de patriotisme. Vous devez prendre ces initiatives pour les incorporer désormais dans votre quotidien.

Chaque jour, prenez 30 minutes ou une heure de votre temps pour enseigner aux enfants l’amour de la patrie, l’amour du prochain, la solidarité, l’intégrité, le patriotisme… Bref, toutes les valeurs que nos ancêtres nous ont léguées seraient un atout pour ces jeunes générations », a-t-il recommandé.

Il a ajouté : « Nous ne pouvons mener la lutte contre l’impérialisme et ses manifestations sans une jeunesse éveillée consciente des enjeux du moments et qui comprend pourquoi notre terre est menacée et pourquoi nous devons nous battre pour survivre ».

Revenant sur l’immersion patriotique obligatoire, le chef de l’État a annoncé que ce programme s’étendra à toutes les écoles du post-primaire, du secondaire et du primaire.

« Nous continuerons à donner tout ce que nous avons à donner pour que l’éducation du Burkina Faso soit une étoile et que vous puissiez servir valablement votre nation et vivre en paix », a-t-il mentionné.

Cette édition de la Journée nationale de l’excellence scolaire 2025 s’est déroulée sous le thème « Excellence scolaire, un tremplin pour l’engagement patriotique et le développement endogène au Burkina Faso ». Réagissant à ce thème, le capitaine Ibrahim Traoré a appelé les élèves à aimer davantage leur pays.

« Commençons par l’engagement patriotique, aujourd’hui, vous êtes les meilleurs élèves du Burkina Faso. Je souhaite que vous compreniez, certains d’entre vous auront peut-être des bourses pour aller à l’extérieur pour continuer leurs études, d’autres continueront ici. Mais pour votre engagement pour votre patrie, il faudrait qu’à partir de maintenant, vous n’ayez pas de bourses pour aller servir d’autres pays. Vous devez revenir servir votre patrie, peu importe la situation », a-t-il affirmé.

Selon le capitaine Ibrahim Traoré, même si la Nation ne créait pas toutes les conditions nécessaires pour ses élites par le passé, tout bénéficiaire d’une bourse a le devoir patriotique de revenir servir son pays.

« Ce n’est pas parce qu’ailleurs, on vous propose des meilleurs salaires, de meilleures conditions de vie que vous devez abandonner votre patrie. Personne ne viendra changer le Burkina Faso à votre place. Donc peu importe où vous irez, si vous avez la connaissance, revenez servir votre pays. Nous réunirons les conditions aussi pour que les conditions qu’on vous propose ailleurs que vous les ayez ici », a-t-il soutenu.

Lassané Diawara, président du conseil d’administration de la BOA et parrain de cette édition, a déclaré que cette célébration témoigne que, même dans l’adversité, l’effort, la persévérance et le patriotisme portent de délicieux fruits.

« Chers lauréats, vous incarnez l’engagement, le mérite et l’espoir du Burkina Faso. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, soyez des ambassadeurs de l’excellence, de la rigueur et du sens du service public », a-t-il interpellé.

Il est à noter que les deux super-enseignants et la ministre nigérienne de l’Éducation nationale ont été décorés à titre exceptionnel chevaliers de l’ordre des Palmes académiques du Burkina Faso.