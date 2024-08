Journée de l’Excellence scolaire édition 2024 : Le Burkina célèbre ses meilleurs élèves et enseignants

publicite

La Journée de l’Excellence scolaire 2024 s’est tenue ce vendredi 23 août 2024 sous la présidence du Capitaine Ibrahim Traoré, à Ouagadougou. A l’occasion, les élèves et les enseignants qui se sont illustrés au courant de l’année scolaire 2023-2O24 ont été récompensés.

Les acteurs du monde éducatif du Burkina Faso étaient à l’honneur ce vendredi 23 août à l’occasion de l’édition 2024 de la Journée de l’Excellence scolaire. Placée sous le thème « Engagement citoyen et excellence scolaire, bâtir des leaders de demain », cette cérémonie a été présidée par le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Au cours de cette cérémonie, les meilleurs élèves ont vu leurs mérites récompensés sur la base de leurs résultats exceptionnels au CEP, au BEPC, au CAP, au BEP et au Baccalauréat toutes séries confondues. Également, les meilleurs enseignants ont été magnifiés pour leur exemplarité et leur dévouement pour la cause éducative.

Ainsi donc, Bassolma Bayili et Pierre Tiendrébéogo, respectivement du primaire et du post-primaire et secondaire, ont remporté le prix « Super enseignant » composé pour chacun d’une villa et de la somme de 5 millions FCFA. Ce prix spécial « résilience face à l’insécurité » a été décerné aux éducateurs qui ont fait preuve d’abnégation dans la transmission du savoir aux enfants dans des situations difficiles.

« Si je suis ici c’est parce que j’ai donné le meilleur de moi durant toute ma carrière. Malgré la situation difficile, j’ai pris du plaisir à travailler très dur pour ma mère patrie. J’ai 19 ans de service. J’ai reçu 9 lettres de félicitations. Je n’ai jamais faut moins de 90% à l’examen », a exprimé Bassolma Bayili, super enseignant du primaire.

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré n’a pas manqué de saluer les efforts du monde de l’éducation. Tout en félicitant les lauréats, le chef de l’État les a exhorté à plus d’abnégation dans le travail. Les valeurs morales, le patriotisme, ont été rappelées brièvement à ces futurs leaders.

Le Capitaine Ibrahim Traoré a également insisté sur la nécessité pour le corps enseignant d’user de la psychologie et de pédagogie pour former les leaders de demain, capables de porter les aspirations du peuple. « Ce rôle vous incombe », a souligné le Président du Faso.

Le parrain de l’édition 2024 de la journée de l’excellence scolaire, Lassiné DIAWARA, président de la Fondation Bank of Africa, a invité ses filleuls à un engagement citoyen constant en cultivant les valeurs d’intégrité, d’honnêteté et d’amour de la patrie. Les lauréats sont déjà dans l’élan. « Nous serons les étoiles qui illumineront le Burkina Faso », a lancé le représentant des lauréats, Malick Nezien.

La célébration de la Journée de l’excellence scolaire a été également une occasion pour la Nation d’exprimer sa reconnaissance à des personnalités physiques et morales qui apportent leur concours au secteur éducatif dans notre pays. Ainsi, le ministre malien en charge de l’éducation, élevé au rang d’Officier des palmes académiques, de deux gendarmes du Groupe d’action et d’intervention rapide (GARSI) de Toéni, d’un leader communautaire et de la Banque mondiale qui ont été faits Chevaliers des palmes académiques.

