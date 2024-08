Excellence scolaire : Le capitaine Ibrahim Traoré félicite les meilleurs élèves et enseignants du Burkina Faso

Dans un message posté sur son compte officiel X, ce vendredi 23 août 2024, le président capitaine Ibrahim Traoré a félicité les meilleurs élèves et enseignants burkinabè qui se sont distingués au cours de l’année scolaire 2023-2024.

« J’adresse mes félicitations aux meilleurs élèves et enseignants qui se sont distingués cette année par leurs résultats, et dont le mérite a été célébré à l’occasion de la Journée de l’excellence scolaire.

Vos brillants résultats nourrissent notre engagement à former les leaders de demain, pour un Burkina nouveau souverain et en progrès continu.

Convaincu que l’école est un moule, et l’un des piliers de l’édification d’une nation, j’invite les acteurs de notre système éducatif à mener des réflexions pour une refondation profonde de l’école burkinabè.

Que de nos écoles et centres de formation, sortent des citoyens dotés d’une bonne moralité, d’un sens élevé du patriotisme et surtout aptes à participer à la bataille pour un Burkina Faso de paix et de prospérité », a écrit le président Traoré.

