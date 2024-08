Fonctionnement des Missions diplomatiques et Postes consulaires du Burkina Faso : Karamoko Jean Marie TRAORE donne des orientations aux premiers responsables

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE, a entamé depuis le lundi 19 août 2024, une série de rencontres par visioconférence, avec les premiers responsables des Missions diplomatiques et Postes consulaires (MDPC) du Burkina Faso à travers le monde.

La suite après cette publicité

Ces rencontres ont concerné les Ambassadeurs, les Consuls généraux, les Chargés d’Affaires par intérim et les Gérants intérimaires des quatre zones géographiques que sont l’Afrique, l’Europe l’Amérique et l’Asie.

L’objectif principal de cette série de rencontres, était pour le ministre en charge des Affaires étrangères, de décliner les orientations et les attentes du Président du Faso vis-à-vis du ministère en général, et des représentations diplomatiques de notre pays à l’extérieur en particulier.

On retiendra des orientations, que l’action diplomatique doit désormais s’inscrire dans la dynamique et la vision de souveraineté, axées sur les valeurs endogènes et prônées par le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Par conséquent, il est attendu des chefs des MDPC, de développer et de multiplier des initiatives sur le plan de la coopération au développement.

L’autre attente vis-à-vis des responsables des représentations diplomatiques, est de travailler à inciter et mobiliser davantage la diaspora, pour sa participation, au Fonds de soutien patriotique, à travers des contributions aussi bien monétaires que non monétaires.

Cela devrait se faire avec plus d’efficacité, grâce au projet de plateforme d’enregistrement des Burkinabè de l’Extérieur qui est en cours, en collaboration avec le ministère en charge de la Transition digitale.

L’autre objectif de ces rencontres en ligne était de recueillir les préoccupations des chefs des MDPC dans la conduite de leurs missions. Des échanges, il ressort que ces préoccupations sont principalement en lien avec l’insuffisance des moyens humains, matériels, financiers et humains dans les représentations diplomatiques.

Les responsables des MDPC ont aussi souhaité plus de visibilité de leurs activités, un nouveau canevas et des outils adaptés pour un meilleur rapportage de ces activités, sans oublier la nécessité d’une orientation des acteurs multilatéraux de la diplomatie à propos de la Confédération de l’AES. Malgré les difficultés et dans l’espoir de les voir levées, les premiers responsables des représentations diplomatiques et postes consulaires ont tous salué la démarche de leur ministre de tutelle.

Pour eux, ces échanges viennent à point nommé en ce sens qu’ils leur ont permis de connaitre les directives à suivre désormais, et de poser leurs doléances dans le but de mieux répondre aux attentes des premières autorités du pays.

Tout en indiquant avoir pris bonne note des difficultés soulevées par les chefs des MDPC, Karamoko Jean Marie TRAORE a rassuré qu’il veillera à leur résolution dans la mesure du possible. En attendant, il les a invités à la résilience et à l’abnégation au travail.

Sur le volet AES, le chef de la diplomatie burkinabè a invité les ambassadeurs à créer des espaces d’échanges et de partage d’informations avec leurs homologues du Mali et du Niger, en vue de parler d’une même voix partout où besoin sera.

Pour ces rencontres en ligne et par zone qui ont pris fin ce 23 aout, une cinquantaine de responsables des MDPC étaient connectés, soit 22 de la zone Afrique, 11 de la zone Europe, 6 de la zone Amérique et 8 de la zone Asie.

Source : DCRP/ MAECR-BE

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite