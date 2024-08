Burkina Faso : La journée de l’excellence est prévue pour le vendredi 23 août 2024

publicite

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE préside, ce vendredi 23 août 2024, la cérémonie officielle de la Journée de l’Excellence Scolaire.

Placée sous le thème : « Engagement citoyen et excellence scolaire, bâtir des leaders de demain », cette journée célèbre les meilleurs élèves et enseignants du Burkina Faso qui se sont illustrés par leurs excellents résultats scolaires au cours de l’année écoulée.

Pendant la cérémonie, les meilleurs élèves aux examens scolaires, les meilleurs enseignants du primaire, du post-primaire et du secondaire ainsi que les supers enseignants seront récompensés par des prix en nature et en espèce.

A l’occasion, le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE va partager sa vision pour une éducation inclusive de qualité au Burkina Faso.

En dépit du contexte sécuritaire et humanitaire difficile qui impacte les activités scolaires dans certaines zones, les encadreurs et les élèves ont fait preuve de résilience, sur le chemin de la recherche et de la transmission du savoir, pour produire des résultats appréciables.

A travers la Journée de l’Excellence scolaire, le gouvernement entend, d’une part, rendre hommage au monde éducatif et d’autre part, créer une saine émulation, et stimuler la performance pour de meilleurs rendements à travers la qualité des enseignements.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

