Modernisation de l’administration et de la bonne gouvernance : Le Conseil national en conclave pour l’examen des actions de 2023

Bassolma Bazié, ministre d’Etat, en charge de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, a, au nom du Premier ministre, Appolinaire Kyélem de Tambèla, officiellement ouvert la session ordinaire du Conseil national de la Modernisation de l’administration et de la bonne gouvernance (CN-MABG) au titre de l’année 2023, ce jeudi 22 août 2024, à Ouagadougou.

Évaluer les actions de modernisation de l’administration et de bonne gouvernance au titre de l’année 2023. Tel est, à en croire, Bassolma Bazié, ministre d’Etat, en charge de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, l’objectif de la présente session ordinaire du Conseil national de la Modernisation de l’administration et de la bonne gouvernance (CN-MABG).

Au nom du Premier ministre, Appolinaire Kyélem de Tambèla, président du CN-MABG, Bassolma Bazié a en effet fait savoir que c’est un cadre idéal pour dresser un bilan sans complaisances de la mise en œuvre desdites actions et de donner de nouvelles orientations à l’effet de promouvoir une culture du résultat dans l’administration publique fondée sur la satisfaction des usagers et la diligence dans les procédures de gestion des services publics.

« Cette session est en outre, une instance d’inclusion de réformes visant l’instauration d’un service public de qualité orienté vers les résultats, l’appui à la compétitivité du secteur privé, l’accroissement des richesses et la réduction de la pauvreté », a-t-il également indiqué, invitant l’ensemble des participants à examiner avec rigueur et objectivité les documents soumis à leur appréciation.

Dr Sidi Barry, Secrétaire permanent (SP) de la modernisation de l’administration et de la bonne gouvernance, a confié qu’à l’issue de cette session il sera question d’adopter deux documents majeurs à savoir un premier rapport portant sur l’état de mise en œuvre de la stratégie nationale de modernisation de l’administration publique et un second rapport , sur l’état de la gouvernance au Burkina Faso en 2023.

A l’issue de l’examen et de l’adoption de ses deux documents, le Premier ministre, a aussi laissé entendre Dr Sidi, donnera des orientations fortes en vue de renforcer la modernisation de notre administration, mais également la bonne gouvernance.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Faouzia SANOU (Stagiaire)

Burkina 24

