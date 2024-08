Burkina Faso : L’Action Citoyenne pour le Développement Endogène s’intéresse à la gestion des arbres après plantation

publicite

L’association, Action Citoyenne pour le Développement Endogène (ACDE) a mis en terre dans le quartier Pazani de Ouagadougou une cinquantaine de plantes, ce jeudi 22 août 2024. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet de cette association dénommé « Ma ville verte ». Son objectif est d’inciter les populations à s’intéresser à l’environnement en s’impliquant dans la gestion des arbres après plantation.

Chaque année, plusieurs organisations et initiatives profitent de la période pluvieuse pour mettre en terre de milliers de plantes. Qui pour s’en occuper après ? Cette question tient à cœur l’association, Action Citoyenne pour le Développement Endogène (ACDE). C’est pourquoi, elle a lancé ce jeudi 22 août 2024, la première édition de son initiative dénommée «Ma ville verte ». Un projet qui entend sillonner les artères de la ville de Ouagadougou et du Burkina Faso pour planter des arbres devant les concessions.

Pour cette première édition le choix a été porté sur le quartier Pazani de Ouagadougou. L’objectif est de permettre à ces riverains eux-mêmes, après plantation de s’occuper de ces arbres. Pour le lancement, une cinquantaine d’arbres de deux espèces différentes ont été plantés dans ce quartier.

« Ma ville verte est une activité initiée cette année. Elle a pour objectif que chaque concession dans la ville du Burkina Faso ait un arbre devant sa porte. Pour cette année, la première initiative, nous avons une cinquantaine de plantes et de grilles de protection devant chaque domicile. Et comme c’est une première nous avons voulu commencer à Pazani. Mais l’année prochaine on va essayer de toucher d’autres ville», a expliqué le président de l’association, Abdoudramane Sawadogo.

La particularité de cette initiative est d’ailleurs le choix porté sur les lieux où sont plantés ces arbres notamment devant les concessions. C’est un choix qui a été motivé par le constat que les plantes mises dans les espaces verts et libres souffrent du manque d’entretien, selon Abdoudramane Sawadogo.

« Généralement quand on plante dans les espaces verts, les espaces abandonnés, l’entretien est difficile. Chaque fois on reboise mais les résultats après ne sont pas palpables. C’est pourquoi nous on s’est d’abord entretenus avec les ménages intéressés et aujourd’hui nous sommes à la mise en pratique», a-t-il souligné.

Action Citoyenne pour le Développement Endogène est une association née en 2023 de la volonté d’un groupe de jeunes de faire du développement endogène une réalité au Burkina Faso. Pour son projet « Ma ville verte», le président entend faire voyager ces plantes dans les différentes provinces du pays à travers ses membres.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

