Reboisement : Plus de 1.000 plants mis en terre par la SONABEL à Zagtouli

L’Association pour la Préservation et la Restauration de la Nature (APRN) de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) a tenu la 3e édition de son reboisement annuel sur le site du bosquet de la SONABEL situé au niveau de la centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli le samedi 12 août 2023.

Pour une 3e année consécutive, l’Association pour la Préservation et la Restauration de la Nature a réussi le pari de mobiliser les agents de la SONABEL pour un reboisement sur le site du bosquet de la SONABEL au quartier Zagtouli.

Selon Chantal Ilboudo, présidente de l’APRN, ce reboisement s’inscrit dans la dynamique de la 5e édition de l’arbre célébrée le 15 juillet 2023 et qui avait pour objectif de mettre en terre 5 millions de plants sur l’ensemble du territoire national.

« Par notre activité de ce matin, nous voulons soutenir cet élan de résilience et participer activement à la restauration d’un mieux vivre dans toutes les contrées de notre pays » a-t-elle confié. Elle a ajouté que « les motivations de notre association sont nobles parce que la SONABEL dans son activité contribue au déboisement. Elle a donc le devoir de mener des actions pour compenser ce qui est prélevé dans la nature. Pour Zagtouli c’est la 3e édition donc l’édition de la maturité. Zagtouli c’est consolidé ».

Elle a par ailleurs rappelé que le reboisement de l’année 2022 a connu un taux de succès de 79,61% contre 72,33% en 2021.

C’est dans cette même lancée que Souleymane Ouédraogo, directeur général de la SONABEL a renchéri en précisant qu’ils ne se contentent pas de planter les arbres, mais ils s’assurent de leur survie car elle est importante pour les générations futures.

« Pour nous la SONABEL c’est important car il y a de nos activités qui touchent à l’environnement donc pour nous c’est premièrement un acte de restitution de ce que nous contribuons à prélever. En plus de cette restitution, nous pensons qu’il faut apporter un plus. C’est pour cela, que lorsque nous devons définir les quantités, on ne se contente pas de remettre sous terre ce que nous avons prélevé mais on fait plus pour nous assurer que nous devons », a souligné le directeur général de la SONABEL.

En effet, pour cette journée, il a été annoncé la plantation de 1091 plants composés de manguiers, grenadiers, citronniers, pomme-cannelles, moringas, lianes, néré, tamariniers, baobab contre 800 plants mis en terre en 2022.

La direction régionale de l’environnement de l’eau et de l’assainissement était de la partie comme à l’accoutumée. Elle a gratifié les reboiseurs du jour, d’une démonstration sur la procédure de plantation des arbres.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

