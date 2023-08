Nécessité de prise en charge des troubles mentaux : JCI Ouaga Golden sensibilise des jeunes de Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Jeune Chambre Internationale (JCI) Ouaga Golden a tenu une journée de sensibilisation sur la nécessité de prise charge des malades mentaux le samedi 12 août 2023, à Ouagadougou. Cette sensibilisation s’est faite à travers une projection d’un film documentaire, et des séances d’échanges avec la jeunesse.

La suite après cette publicité

Au Burkina Faso, l’enquête nationale sur les troubles mentaux réalisée en 2015 montre que 41% de la population générale, âgée de 18 ans et plus souffre d’au moins un trouble mental. Une situation qui traduit l’importance de se pencher sur la question en outillant et sensibilisant la jeunesse burkinabè, selon la Jeune Chambre Internationale (JCI) Ouaga Golden.

Pour ce faire, elle a tenu une journée de sensibilisation et de formation des jeunes de la capitale, ce samedi 12 août 2023. L’objectif a été, pour cette première édition, de faire la promotion du bien-être mental surtout en ce moment de crise sécuritaire, selon la présidente de JCI Ouaga Golden, Sara Patricia Sanou.

« Nous avons mis l’accent sur la santé mentale des jeunes parce qu’on s’est rendu compte que c’est une pathologie qui prend de plus en plus de l’ampleur surtout dans le milieu des jeunes.

Nous voulons faire connaître l’importance de la prise en charge, de la prévention de la santé mentale ainsi que les différents symptômes liés à cette pathologie. Ici, l’idée c’est d’interpeller les familles à prendre cette maladie au sérieux au lieu de stigmatiser ceux qui en souffrent », a déclaré la présidente.

A cet effet, une projection d’un documentaires sur la question, une séance de sensibilisation et une série de questions-réponses ont eu lieu.

Dans l’organisation de la première édition de cette journée, le Pr Karfo Kapouné, Professeur de psychiatrie et de psychologie médicale de l’Université de Ouagadougou a été choisi comme parrain. Celui-ci a rappelé la nécessité de prendre ce phénomène à bras-le-corps car selon lui les cas de malades mentaux ont pris une direction ascendante. Il a également donné les paramètres et symptômes qui sont susceptibles d’être des cas de maladies mentales notamment, la peur, le stress et les déceptions, etc.

« Quand nous avons publié les résultats, les gens nous ont insulté parce qu’ils n’ont pas compris les résultats. Les gens qui souffrent de troubles mentaux ne sont pas forcément ceux qui errent dans la rue mais il y a aussi ceux qui souffrent intérieurement. Et les raisons sont souvent liées aux soucis sociaux. Donc, dans la situation que vit le Burkina, j’ai choisi d’être le parrain de cette initiative pour que nous puissions nous attaquer à ce phénomène », a déclaré le parrain de l’édition.

JCI Ouaga Golden ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle compte poursuivre les activités de sensibilisation à travers la communication en attendant la prochaine édition en 2024.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite