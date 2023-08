publicite

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a rencontré ce jeudi 31 août 2023 les lauréats de la Journée de l’excellence scolaire 2023. Ce sont 101 élèves méritants et les 26 meilleurs enseignants qui ont reçu les félicitations du Chef de l’Etat.

S’exprimant aux lauréats, le Chef de l’Etat a indiqué que l’éducation est la clé du développement. Il a donc réitéré sa volonté et sa vision d’insuffler une nouvelle dynamique au système éducatif pour l’adapter aux exigences du moment. « Vous êtes les étoiles du Burkina et je veux surtout vous encourager à plus d’excellence, même si parfois les conditions sont difficiles. Tout notre combat est de vous mettre dans des bonnes conditions de travail pour que vous puissiez exprimer le meilleur potentiel en vous », a soutenu le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Il a invité les étoiles à cultiver le patriotisme, la solidarité et à tirer leurs camarades vers l’excellence. « Nous avons besoin de la jeunesse parce que l’avenir c’est vous. En plus de l’intelligence que vous avez, vous devez incarner la discipline. Je vous invite à garder le cap dans l’excellence et à susciter une saine émulation entre camarades », a ajouté le Président de la Transition à ses hôtes.

Il a aussi félicité et encouragé les enseignants pour le sacerdoce et la résilience face à la situation sécuritaire.

Le ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a, au nom de son collègue en charge de l’Enseignement supérieur et en son nom propre, témoigné au Chef de l’Etat la gratitude des acteurs du monde éducatif pour avoir accepté d’honorer les lauréats de cette Journée de l’excellence scolaire édition 2023 « qui magnifie le mérite des élèves et des enseignants qui se sont particulièrement illustrés à travers leur talent ».

Les 101 élèves et les 26 enseignants lauréats ont été honorés ce matin au cours de la cérémonie officielle de la Journée de l’excellence scolaire, édition 2023.

Source : Présidence du Faso

