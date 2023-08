Journée de l’excellence scolaire 2023 : « Malgré l’adversité, le système éducatif reste debout » (André Joseph Ouédraogo)

publicite

Anderson Méda, Directeur de cabinet du président de la transition, chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, a présidé l’édition 2023 de la journée de l’excellence scolaire, célébrée ce jeudi 31 août 2023, à Ouagadougou.

« L’excellence dans l’éducation, pour promouvoir une société burkinabè de paix et de résilience face aux défis sécuritaires et humanitaires ». Tel est le thème retenu cette année pour célébrer l’excellence scolaire au Burkina Faso à l’échelle nationale. Au total, 101 élèves lauréats dont 32 filles ont vu leur mérite récompensé sur la base de critères bien définis pour chaque niveau d’études.

Pour « le Certificat d’étude primaire (CEP), être parmi les 10 meilleurs au niveau national et avoir 13 ans au plus au 31 décembre 2023 ; au Brevet d’étude du premier cycle (BEPC), être parmi les 10 meilleurs au niveau national, avoir 18 ans au plus au 31 décembre 2023 et avoir une moyenne au moins égale à 16/20 ; au baccalauréat général et technologique, être parmi les 05 meilleurs de sa série, avoir au moins 14/20 de moyenne et avoir 21 ans au plus au 31 décembre 2023 ; aux certificats d’aptitude professionnelle (CAP) commerciaux et industriels, être parmi les 05 premiers toutes spécialités confondues, avoir une moyenne de 16/20 au moins et être âgé de 19 ans au plus au 31 décembre 2023… », a, entre autres, fait savoir le Vice-président de la Commission nationale de sélection des lauréats, Evariste-Marie Guibré.

L’enseignement franco-arabe et l’enseignement bilingue également pris en compte, 17 élèves dont 08 filles ont reçu des prix spéciaux.

Albert Ilboudo, du Collège d’enseignement général (CEG) de Dissomey, dans le Centre-sud, est le 1er au niveau national à l’examen du BEPC avec une moyenne de 19, 15/20. « Aujourd’hui, je suis très fier d’être le premier au plan national.

Je profite de l’occasion, dire merci à mes enseignants, à tous mes camarades et parents qui ont contribué à ce résultat. Il n’y a pas de secret, c’est le travail et d’écouter les maitres et enseignants… Je voudrais devenir ingénieur en aéronautique », a-t-il confié.

Meilleurs enseignants 2023

Les qualités professionnelles, les performances professionnelles, la qualité de la collaboration avec les pairs, la réputation positive liée à l’engagement professionnel et la contribution à la défense de la paix et de la citoyenneté responsable sont les 5 critères retenus pour désigner les meilleurs enseignants du primaire, du post-primaire et du secondaire.

Ils sont au total « 12 lauréats soit 07 femmes et 05 hommes pour le primaire, en attendant les dernières investigations et conclusions de l’Inspection technique des services ; et parallèlement 12 enseignants pour le post-primaire et secondaire, soit 04 femmes et 08 hommes, compte tenu de l’invalidation à titre définitif de la candidature du post-primaire et secondaire de la Boucle du Mouhoun », a expliqué Evariste-Marie Guibré.

Chaque enseignant lauréat a reçu une attestation, une moto, une enveloppe de 250 000 F CFA, une assurance responsabilité civile scolaire et un ordinateur. Dans cette catégorie enseignante, deux enseignantes ont reçu le prix de « super enseignant ».

Chacune d’elles a reçu une villa de types F3 ; 1 000 000 de F CFA à se partager et seront décorés dans un autre cadre. La résilience face à l’insécurité a aussi été célébrée en remettant à 4 enseignants des prix spéciaux. Deux enseignants, pour les valeurs qu’ils incarnent ont été faits Chevaliers de l’Ordre des palmes académiques à titre exceptionnel.

Salamata Kaboré/Konaté, professeur certifié des écoles, Circonscription d’éducation de base (CEB) Ouaga 10, école Tabtenga B, 28 ans de service, est l’un des « super enseignants ». « C’est une très grande satisfaction pour moi.

J’ai 28 ans de service, et au cours de ces années j’ai été couronnée d’attestations, de félicitations, mais ça c’est vraiment la plus grande reconnaissance que j’ai reçue. Je dis merci aux autorités du MENAPLN », a-t-elle déclaré.

Pour André Joseph Ouédraogo, ministre en charge de l’éducation nationale, le thème de la présente édition est en lui-même évocateur de la réalité du pays depuis un certain nombre d’années. « C’est en cela qu’on a voulu marquer cet événement de ce sceau pour inviter les acteurs à redoubler davantage d’efforts pour davantage tirer le système éducatif vers le haut », a-t-il indiqué.

C’est donc « un sentiment de satisfaction, de joie, de voir que malgré l’adversité, le système éducatif reste debout. Je tiens à encourager les acteurs. En cette veille de la rentrée, je tiens à féliciter tous les acteurs et les inviter à se tenir prêts pour que la rentrée pédagogique soit effective », a-t-il somme toute dit.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

