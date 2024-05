Ouagadougou : Le Salon International de la Transformation, de l’Innovation et de la Qualité (STIQ) prévu du 6 au 8 juin

La première édition du Salon International de la Transformation, de l’Innovation et de la Qualité (STIQ) se tiendra du 6 au 8 juin 2024 à Ouagadougou. L’annonce a été faite ce 8 mai 2024 et les grandes articulations y ont été dévoilées par ricochet.

« La transformation, l’innovation et la qualité comme levier de combativité et d’accès aux marchés pour un développement durable en Afrique », c’est autour de cette thématique que se tiendra la première édition du Salon International de la Transformation, de l’Innovation et de la Qualité (STIQ).

Selon les initiateurs du STIQ, le salon entend se positionner comme une réponse aux défis du développement durable, notamment dans des secteurs tels que l’agro-industrie, l’industrie énergétique et minière, l’industrie pharmaceutique, les nouvelles technologies et l’environnement. En d’autre terme, le salon vise à offrir des opportunités aux acteurs économiques pour promouvoir la qualité, l’innovation et la transformation des matières premières locales en produits finis.

« Le STIQ a pour objectif global de servir de vitrine pour les entreprises agro-industrielles, les entreprises énergétiques et minières, les équipements, les logisticiens, les organismes d’accréditation et de certification, les cabinets d’expertises, les entreprises du numérique, les structures de normalisation, de la métrologie et de la qualité, les start-ups », a expliqué Raoul Béré, commissaire général du STIQ.

D’ailleurs, Raoul Béré a annoncé que le STIQ est prévu du 6 au 8 juin 2024 à Ouagadougou sur le site de la salle de conférences de Ouaga 2000. Il a ajouté qu’une pléthore d’activités seront au programme afin que le salon tienne toutes ses promesses. Ainsi donc, il est prévu des expositions, des panels, des rencontres B2B et la remise des distinctions du STIQ lors de la soirée de clôture.

La première édition du Salon International de la Transformation, de l’Innovation et de la Qualité (STIQ) est une initiative de GROUP IMPROVE. C’est une entreprise de conseils en communication créée en 2014 et basée à Ouagadougou. Elle s’est engagée dans le développement durable à travers la promotion de la compétitivité, l’accès aux marchés, la digitalisation, la productivité, la qualité, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), les innovations et la transformation.

Wendnekôta Gédéon SANGO (Stagiaire) et Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

