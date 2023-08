Région du Centre-Sud : Un couple cultivateur de cannabis appréhendé

publicite

0 Partages Partager Twitter

Il s’agit d’un ressortissant de la commune de Tiébélé, province du Nahouri, région du Centre-Sud, qui s’était installé dans le village de Kampala. Dans ledit village, il s’adonnait à la culture du cannabis dans deux endroits, notamment à l’intérieur de son domicile et dans son champ.

La suite après cette publicité

Il se faisait aider dans cette activité illicite par son épouse qui l’appuyait également dans l’écoulement de la production. Grâce à une mission conjointe effectuée par la Police Nationale, précisément l’Antenne Régionale de l’Unité-Anti-Drogue (UAD) de Pô, l’Armée et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) de la zone, le champ a été identifié et détruit.

Quatre cent vingt-cinq (425) pieds de cannabis ont également été découverts et détruits. Les mis en cause ont été appréhendés et déférés devant les autorités compétentes pour la suite judiciaire.

La Police Nationale réitère ses remerciements aux populations pour leur collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans l’accomplissement de leurs missions de lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes. Par ailleurs, elle rappelle encore une fois l’impérieuse nécessité de toujours faire bloc pour une lutte efficiente contre ce phénomène grandissant du trafic des stupéfiants dans nos contrées.

En rappel, les numéros verts que sont les 17, 16 et 1010 sont toujours disponibles pour signaler tout cas suspect.

Source : Police Nationale

Écouter l’article

publicite