Les nouvelles du front : Le Chef d’État-Major Adjoint de la Gendarmerie Nationale encourage les FDS et les VDP déployés à Markoye et Arbinda

Le Chef d’État-Major Adjoint de la Gendarmerie Nationale, le Lieutenant-colonel Yagouibou Issa, accompagné du Commandant de l’Unité Spéciale et du Commandant du Groupement des Forces de Sécurisation du Sahel (GFSS), a effectué une visite de terrain, le mardi 20 août 2024, à Markoye et Arbinda, deux zones particulièrement exposées aux défis sécuritaires au nom de la hiérarchie militaire.

Cette visite avait pour objectif de féliciter et d’encourager les troupes pour leur engagement indéfectible et leur détermination face aux menaces constantes dans la région. Le Lieutenant-colonel Yagouibou Issa et son équipe ont exprimé leur profonde reconnaissance aux soldats pour le travail acharné et le sacrifice consenti dans l’accomplissement de leur mission.

Ils ont également exhorté les troupes à maintenir leurs efforts avec courage et résilience, soulignant l’importance de leur rôle dans la sécurité nationale. Il a aussi réaffirmé le soutien indéfectible de la hiérarchie militaire et du peuple burkinabè envers les FDS et les VDP, rappelant que la nation tout entière se tient derrière eux dans cette lutte.

Les échanges ont été riches et fructueux, offrant aux soldats l’occasion de partager leurs préoccupations avec les différents commandants présents. Ces discussions ont permis de renforcer la cohésion et l’unité au sein des troupes, éléments essentiels à la réussite des opérations sur le terrain.

Cette visite a été un moment fort de reconnaissance et de motivation pour les troupes, illustrant l’engagement inébranlable des hautes autorités à assurer la sécurité des populations et le bien-être de nos forces sur le terrain.

Source : Gendarmerie nationale du Burkina Faso

