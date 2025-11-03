3e région militaire : Le Lieutenant-Colonel Ouédraogo Armand Michel prend les rênes

0 Partages Partager Twitter

Sous le regard attentif du Chef d’état-major de l’armée de terre, le Colonel Hamed Hermann Rouamba, le Lieutenant-Colonel Ouédraogo Armand Michel a officiellement pris le commandement de la 3e Région Militaire, lors d’une cérémonie solennelle au Camp Général Baba SY à Ouagadougou, le lundi 03 novembre 2025.

Nommé le 9 octobre dernier, le Lieutenant-Colonel Ouédraogo Armand Michel, succède au Colonel Eric Dabiré Somé, récemment promu Chef d’état-major de la force unifiée de l’AES. Il devient ainsi le 17e commandant de cette région militaire pour la défense nationale.

Le nouveau commandant n’a pas caché son sens des responsabilités. Le Lieutenant-Colonel Ouédraogo a réaffirmé sa détermination à relever les défis sécuritaires.

« En tant que militaire, l’accomplissement de la mission est un impératif, un défi à relever », a-t-il martelé. Il a insisté sur le fait que la mission principale sera d’ assurer la sécurité de sa zone de responsabilité en collaboration avec les différentes forces de défense et de sécurité.

Pour cela, il a sollicité le soutien de ses troupes, insistant sur les qualités requises pour cette fonction. « La mission de défense opérationnelle exige des sacrifices, de l’abnégation, de la rigueur et de la discipline.

Je saurais compter sur vous pour continuer à contribuer à l’élévation des forces armées nationales à travers votre sens élevé du devoir. Je reste à votre écoute pour vos doléances et ouvert à toute suggestion visant l’amélioration », a-t-il cité.

Âgé de 45 ans, le Lieutenant-Colonel Ouédraogo Armand Michel (né le 30 août 1980) possède un profil académique et militaire riche. Après son baccalauréat obtenu au Prytanée Militaire du Kadiogo (1999) et une Licence en Droit à l’Université Joseph Ki-Zerbo (2003), il a intégré l’École Militaire Inter-Armes de Koulikoro (Mali) pour devenir officier d’infanterie en 2006.

Son parcours est jalonné de formations de haut niveau à l’international, incluant le Droit International Humanitaire, un cours d’état-major en Belgique, et une formation d’officier de maintien de la paix au Ghana. Il est notamment diplômé d’un Master en Stratégie obtenu en Chine.

Pour finir, le nouveau patron de la 3e RM a tendu la main aux civils. « Notre efficacité est en partie liée à l’excellence des relations de confiance et de coopération que nous entretenons [avec les populations civiles », a-t-il conclu.

Akim KY

Burkina 24