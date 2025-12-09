La Brigade Laabal débarque à Bobo-Dioulasso

Partage

La Brigade Laabal a officiellement lancé ses activités le 7 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso, dans la région du Guiriko. Etant un instrument civique de régulation sociale, cette initiative s’inscrit dans la dynamique de refondation nationale et entend répondre aux aspirations des populations en matière de cadre de vie, de civisme et de cohésion sociale. Le Lieutenant Dibloni KEBI est le Commandant de la Brigade Laabal Bobo-Dioulasso.

Portée par la devise « Pour l’ordre et la discipline », la Brigade Laabal se fixe pour mission de rétablir et de consolider les valeurs de respect des règles et de vivre-ensemble sur l’ensemble du territoire. À Bobo-Dioulasso, elle ambitionne de contribuer à la restauration de l’image de la ville, afin qu’elle retrouve son aura de « Bobo La Belle ».

Concrètement, la brigade intervient sur plusieurs volets : le maintien de la tranquillité publique, l’amélioration de l’hygiène, la sécurité routière, la discipline dans les espaces publics et la promotion des valeurs civiques. Elle se veut proche des populations et axée sur la prévention.

Sa stratégie opérationnelle repose sur une démarche en trois phases : sensibilisation, constatation des faits et, en dernier recours, répression. Les responsables de la brigade espèrent toutefois que l’adhésion citoyenne permettra de limiter les mesures coercitives.

La Brigade Laabal s’engage à agir avec efficacité, transparence et respect, tout en invitant les populations du Guiriko à s’impliquer activement dans les actions communautaires et à devenir des relais du civisme et de la solidarité.