Burkina Faso : Voici le numéro vert de la Brigade Laabal

Le Burkina Faso s’est doté d’un nouvel outil pour renforcer le civisme et l’ordre public. Le Conseil des ministres du 18 juin 2025 a approuvé la création de la Brigade civique « Laabal », une nouvelle force de régulation sociale désormais opérationnelle. Pour permettre à la population de signaler facilement les incivilités, un numéro vert gratuit a été mis en place : le 50 40 05 04.

Tiré du fulfuldé, « Laabal » signifie droiture, probité et honnêteté. Placée sous l’autorité du ministère de la Sécurité, la brigade se donne pour mission de lutter contre l’incivisme et de promouvoir le respect des règles de vie commune. Ses actions couvriront des domaines clés tels que :

L’ordre et la tranquillité publics.

La sécurité routière.

La salubrité et l’hygiène publique.

Le respect des symboles nationaux et le civisme.

En plus de ses missions de constatation, la brigade mènera des actions éducatives, en collaboration avec les forces de sécurité existantes.

Le ministère de la Sécurité encourage tous les Burkinabè à utiliser le numéro vert 50 40 05 04 pour signaler tout manquement à l’ordre ou à la propreté. Ce geste simple est présenté comme un acte de civisme au service de la collectivité et du bien-être de tous.