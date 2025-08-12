Burkina Faso : 25 agents de la CARFO prêtent serment pour renforcer leurs missions

publicite

25 agents de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) ont prêté serment, ce mardi 12 août 2025, au Tribunal de Grande Instance (TGI) de Ouaga 2. Cette cérémonie vise à légitimer leurs actions et à leur conférer un statut légal dans l’exercice de leurs missions.

Spécifiquement, cette assermentation vise à conférer aux agents concernés une légitimité juridique dans l’exercice de leurs fonctions, renforcer leur responsabilité professionnelle et morale, protéger les droits des redevables tout en assurant le respect des obligations légales, enfin, faciliter la production de rapports et constats à valeur probante devant les juridictions compétentes, en cas de contentieux.

Tour à tour, la main droite levée, les 25 agents, dont 14 agents de recouvrement, 2 agents des risques professionnels et 9 chefs d’agence, se sont engagés solennellement à servir l’institution et à respecter ses règles, devant le TGI de Ouaga 2.

Pour les nouveaux assermentés, ce serment marque un renforcement de leur engagement en faveur de services de qualité.

« Nous voyons cela comme un engagement, un engagement à bien faire leur travail qu’on nous confie, et surtout à garder secret toutes les informations dont nous disposons », a déclaré Ima Arold Godeffroy Tiao, directeur de recouvrement des cotisations de la CARFO.



Cette étape est une grande satisfaction pour la CARFO. Selon son directeur général, Hyacinthe Tamalgo, elle permettra à l’organisation de mener à bien les actions qui lui sont assignées pour atteindre ses objectifs. Il a également ainsi rappelé le rôle essentiel des agents assermentés.

« Ceux qui ont prêté serment iront dans les différentes structures, des établissements publics de l’État, les collectivités territoriales, pour contrôler les différentes déclarations qui se font chaque mois, et également pour voir si les cotisations qui ont été payées ont été fait », a énuméré Hyacinthe Tamalgo, directeur général de la CARFO.

In fine, l’assermentation de ces agents apparaît comme une mesure essentielle pour le bon fonctionnement du processus de recouvrement, la sécurisation des ressources du régime et la consolidation de la gouvernance de la CARFO.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24